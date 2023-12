Die 4 wichtigsten Vorteile, die sich deutsche Tech-Arbeitnehmer im Jahr 2024 wünschen

Jetzt, wo sich der Staub gelegt hat und es so aussieht, als sei die permanente Fernarbeit nicht so permanent, rücken die wirtschaftlichen und sozialen Realitäten der Welt nach der Pandemie für die Arbeitnehmer:innen stärker in den Fokus.

Daher werden die Leistungen des Unternehmens im Jahr 2024 für die Arbeitnehmer:innen eine zentrale Rolle spielen, und auch die Erwartungen, die sie haben, um motiviert und geschätzt zu bleiben, werden sich deutlich verändern. Die Mercer-Studie Health & Benefit Strategies for 2024 untersucht daher, wie sich die Landschaft der Sozialleistungen im nächsten Jahr verändern könnte.

Fast zwei Drittel der Unternehmen (64 Prozent) geben an, dass sie im nächsten Jahr ihre Angebote für Gesundheit und Wohlbefinden verbessern wollen – eine gute Nachricht für die Beschäftigten, sofern diese Verbesserungen ihre Erwartungen erfüllen und die Work-Life-Balance verbessern.

Da viele Unternehmen auch die Einführung von Back-to-Office-Mandaten planen, empfiehlt der Bericht, bei der Ausweitung und Verbesserung von Leistungen nach Möglichkeiten zu suchen, die den Arbeitnehmern einen Mehrwert bieten.

In Frankreich gibt es viele gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, wie z. B. Gesundheitsfürsorge, bezahlte Freizeit sowie Mutterschafts- und Elternurlaub. Aber auch freiwillige Leistungen, die zu Eurem Lebensstil passen, sind von großem Wert.

Die vier wichtigsten Vorteile, die sich deutsche Arbeitnehmer:innen im Jahr 2024 wünschen, sind:

1. Zuschüsse zu den Lebenshaltungskosten

Alles ist teurer geworden, vom Pendeln bis zu den Lebensmitteln. Deshalb stehen praktische Hilfen wie kostenlose oder subventionierte Mahlzeiten am Arbeitsplatz, Reisekosten, Kosten für das Homeoffice und sogar persönliche Kredite ganz oben auf der Agenda der Arbeitnehmer:innen im Jahr 2024.

2. Zuschüsse für Familien

Viele Arbeitnehmer:innen, insbesondere Frauen, wünschen sich Leistungen am Arbeitsplatz, die das Familienleben unterstützen. Die Tatsache, dass 46 Prozent der Arbeitgeber im Jahr 2024 Unterstützung bei der Familienplanung, beim Stillen und in anderen Bereichen nach der Geburt anbieten oder dies planen, ist ein willkommener Schritt.

Auch das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen und -diensten wird zunehmen, einschließlich Kostenzuschüssen, Überweisungen und Einrichtungen vor Ort. Mehr als die Hälfte der Unternehmen gibt jedoch an, dass solche Leistungen überhaupt nicht auf ihrer Agenda stehen, obwohl die Pandemie die Herausforderungen für berufstätige Eltern deutlich macht.

3. Erhöhte Flexibilität

Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 ergab, dass 73 Prozent der Tech-Führungskräfte glauben, dass Arbeitnehmer:innen mit höherer Flexibilität produktiver sind. Arbeitnehmer:innen wollen auch selbst bestimmen, wann und wo sie arbeiten, ohne dass sie im Büro sein müssen, wenn es ihnen nicht passt.

Unbegrenzte PTO-Policen sind Teil dieser neuen Flexibilität für einige Tech-Firmen. 72 Prozent der Unternehmen, die diese Politik anbieten, gaben an, dass ihre Mitarbeiter:innen genauso viel Urlaub nehmen wie bei einem festgelegten Limit.

4. Ausbildung und Weiterbildung

Eine dauerhafte Karriere ist wichtig. Daher sind Weiterbildung und persönliche Entwicklung, ob innerhalb oder außerhalb Eurer Rolle, ein weiterer Bereich, der die Arbeitsmoral und Produktivität steigern kann. Und das ist auch sinnvoll – denn so wird der Pool an Talenten immer größer und kann zum richtigen Zeitpunkt den Betrieb erweitern.

Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.