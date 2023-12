Apples MacBook Air M3 wird Gerüchten zufolge im März 2024 offiziell vorgestellt

Apple MacBook Air M3

Aus einem aktuellen Bericht des Bloomberg-Redakteurs Mark Gurman geht hervor, dass die aktualisierten MacBook-Air-Modelle im März nächsten Jahres offiziell vorgestellt werden sollen. Die Reihe wird aus einer 13-Zoll- und einer 15-Zoll-Variante bestehen, die ähnliche Optionen wie das aktuelle MacBook Air M2 (Test) bieten wird. Und dieses Mal sollen beide zusammen auf den Markt kommen.

Gurman machte keine Angaben dazu, ob die neuen Apple MacBook sofort verfügbar sein werden oder erst später auf den Markt kommen. Aber angesichts der jüngsten Strategien des Unternehmens ist es wahrscheinlich, dass Apple direkt nach der Veranstaltung mit den Vorbestellungen beginnt und die ersten Lieferungen etwa eine Woche später eintreffen.

Wird das MacBook Air M3 größere Hardware-Änderungen mit sich bringen?

Abgesehen von dem neuen M3-Chipsatz ist nicht viel über das neue MacBook Air M3 bekannt. Das liegt daran, dass Apple die aktuelle MacBook-Air-Serie bereits überarbeitet hat, indem es die Ränder verschlankt und bei den 13- und 15-Zoll-Modellen eine Einkerbung eingeführt hat.

Es kann sein, dass Apple mit dem M3 nur einen Chipsatz zur Auswahl hat, anstatt wie beim MacBook Pro ein leistungsstärkeres M3 Pro oder M3 Max anzubieten. Was die Verbesserungen angeht, so wurde der M3 im 3-nm-Verfahren hergestellt, ähnlich wie die höherwertigen Chipsatz-Varianten, was es Apple ermöglicht, mehr Transistoren unterzubringen. Außerdem ist der Chip im Vergleich zu früheren Silikonen effizienter und schneller.

Die CPU-Leistung des M3-Chips von Apple im Vergleich zu M2 und M1 / © Apple

Im direkten Vergleich liefert der M3 mit einer Octa-Core-CPU und einer 10-Core-GPU laut Apple eine bis zu 35 Prozent schnellere Verarbeitung und 65 Prozent bessere Grafik als der Apple M1. Zum neueren M2 ist der Zuwachs mit rund 20 Prozent bei der CPU und 15 Prozent bei der GPU laut durchschnittlichen Benchmark-Ergebnissen jedoch eher bescheiden.

Obwohl keine großen Hardware-Änderungen zu erwarten sind, könnte sich Apple auf den Softwarebereich konzentrieren und das neue MacBook Air M3 mit einem größeren macOS-Update ausliefern. Die Firmware soll die Bezeichnung macOS Version 14.3 tragen und auf macOS Sonoma aufbauen, das wichtige Produktivitätsverbesserungen eingeführt hat.

Was wünscht Ihr Euch noch vom kommenden MacBook Air, abgesehen von einem schnelleren M3-Chipsatz? Schickt uns Eure Antworten gern unten in die Kommentare.