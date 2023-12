Die Top-5-Apps der Woche: Games, Grundrisse und Intervall-Timer

Auch in der Weihnachtswoche hat sich die nextpit-Redaktion in den Wald voller Android- und iOS-Apps begeben und die besten Empfehlungen für Euch herausgesucht. In dieser Woche findet Ihr drei Games in unserer Liste, Ihr könnt mit magicplan Grundrisse Eurer Wohnung erstellen und obendrauf gibt es einen interessanten Intervall-Timer.

Wenn Ihr Sparfüchse seid, empfehlen wir Euch einen Blick in unsere Auswahl der kostenlosen Apps der Woche. In diesem Artikel findet Ihr Apps, die für gewöhnlich Geld kosten, die Ihr Euch aber für kurze Zeit gratis herunterladen könnt. Genug um den heißen Brei geredet, lasst uns gemeinsam durch die Vorschläge gehen, die wir für Euch getestet haben. Diese fünf Vorschläge haben wir im Gegensatz zu den gerade erwähnten zeitweise kostenlosen Apps persönlich unter die Lupe genommen und können sie daher mit gutem Gewissen empfehlen.

slither.io (Android & iOS)

Sind Euch Games wie Snake oder Pac-Man noch geläufig? Den meisten wird Pac-Man nicht unbekannt sein, wobei Snake eher der älteren Generation noch bekannt ist. Und was gäbe es Schöneres, als in die Welt dieser Games einzutauchen, oder besser, warum nicht gleich ein Game, was Snake und Pac-Man verbindet. Das zumindest wird sich Lowtech Studios LCC auch gedacht haben, als sie auf die Idee kamen, slither.io zu kreieren.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Nascht und wachst, was das Zeug hält, aber Vorsicht! Kommt nicht gegen andere Spieler, sonst ist das Spiel aus. / © nextpit

Das Spiel ist schnell zusammengefasst: Ihr bewegt einen Wurm durch eine schier unendliche Spielfläche entlang. Dabei sammelt Ihr Bälle auf, die Euch zum Wachsen bringen. Euer Ziel ist es andere Spieler/Würmer zu zerstören, indem Ihr ihren Weg versperrt und sie gegen Euren Körper krachen.

Ihr könnt Eure Würmer ganz nach Belieben individualisieren. / © nextpit

Dabei könnt Ihr zwischen einem Online- oder Offlinemodus wählen. Damit nicht genug, könnt Ihr Euren Wurm sogar farblich anpassen. Egal, ob Ihr Online oder Offline unterwegs seid, wird Euch am rechten oberen Bildschirmrand der All-Time-Highscore unter die Nase gerieben. Auch wenn es keine Level oder gewöhnlichen Spielfortschritt in dem Sinne gibt, ist slither.io dennoch ein unheimlicher Zeitfresser.

Ladet slither.io aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Magic Rampage (Android & iOS)

Sidescroller sind spätestens seit Games wie "Metal Slug" fester Bestandteil der Spieleindustrie. Durch das Smartphone hat das Genre einen erneuten Aufschwung erlebt und mit Magic Rampage hat der Publisher Asantee Games einen wirklich spaßigen Vertreter der Sidescroller veröffentlicht. Dabei besteht Eure Mission darin, das Königreich zu retten und durch zahlreiche Dungeons zu rennen. Allerdings gibt es in der Story durchaus den ein oder anderen Twist.

Am Anfang habt Ihr die Wahl aus einer von zehn Klassen. Mit dabei sind klassische Arten wie der Krieger oder Magier, aber auch als Hexenmeister könnt Ihr in Magic Rampage die Welt retten. Anschließend startet Ihr bereits in Eurem ersten Dungeon und dürft den ersten Gegnern eins auf die Mütze geben. Im Verlauf des Spiels erhaltet Ihr eine Klassenfähigkeit und könnt zusätzliche Talente freischalten, allerdings hat dieses System nicht wirklich viel Tiefe.

Anfangs seid Ihr noch ein einfacher Abenteurer, allerdings müsst Ihr Euch schnell dem Bösen stellen. / © nextpit

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Optional / Konto erforderlich: Nein

Während Eures Abenteuers schaltet Ihr zudem immer mehr Funktionen frei. So könnt Ihr Euch mit anderen in einem Dungeon-Wettrennen messen oder das wöchentliche Gewölbe abschließen, um besondere Belohnungen zu erhalten. Ein wichtiger Bestandteil des Games ist nämlich das sammeln und verstärken Eurer Ausrüstung, die allesamt über verschiedene Fähigkeiten verfügen und Euch neue Pfade eröffnen.

In Magic Rampage könnt Ihr Euch mit anderen Spielern messen oder den wöchentlichen Dungeon abschließen, um besondere Belohnungen zu erhalten. / © nextpit

Dafür ist es wichtig, dass Ihr die Dungeons genau unter die Lupe nehmt. Denn es gibt versteckte Pfade, die Euch mit Ausrüstung belohnen. Die Steuerung des Spiels ist ebenfalls recht simpel, da hier auf viele Fähigkeiten verzichtet wird und Ihr die meiste Zeit nur mit Eurer normalen Attacke angreift. Doch gerade bei den Bossen kann dies manchmal nicht ausreichen. Vor allem für kurze Gaming-Sessions ist das Spiel spannend, was jedoch den Langzeitspaß nicht mindert.

Ladet Magic Rampage aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Cyber Rebellion (Android & iOS)

Cyber Rebellion ist ein klassisches Rollenspiel (RPG), was mich direkt aufgrund sein an Cyberpunk 2077 erinnerndes Teaserbild in seinen Bann gezogen hat. Im Google Play Store erhält es 4,5 und im Apple App Store sogar 4,9 von maximal 5 zu erreichenden Sternen. Und der Vergleich ist gewollt, denn Optik und sogar einige Verweise zu dem Erfolgsspiel von CD Projekt begleiten Euch in dem gesamten Spiel.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: 0,99 bis 9,99 Euro / Konto erforderlich: Nein

Wenn man das Spiel auf einen Punkt bringen möchte, so ist der Inhalt und die Story relativ flach, was aber mit einer gnadenlos epischen postapokalyptischen Grafik wieder wett gemacht wird. Ihr kämpft Euch im Team durch die Galaxy, sammelt Helden und könnt mit den erlangten Erfahrungen Eure Kampfkunst hoch leveln. Taktik spielt dabei eine wichtige Rolle: Während ein Held eher großen Flächen verheerenden Schaden zufügen kann, so kann ein anderes Teammitglied beispielsweise im One on One überzeugen.

Lust auf Cyberpunk-Action? / © Neocraft Ltd

Die grafisch aufwendigen Zwischensequenzen sind es auch, warum das Game Cyber Rebellion nicht für jedes Smartphone eine Empfehlung ist. Wenn diese sehenswerten Sequenzen nicht stottern sollen, wäre ein potentes Smartphone ratsam. Probiert es doch einfach mal aus, denn das Cyberpunk-Arena-Rollenspiel ist kostenlos. Natürlich freut sich Neocraft als Softwareschmiede über getätigte In-App-Käufe, welche von 99 Cent bis 9,99 Euro möglich sind, aber zu keiner Zeit benötigt werden.

Bei Cyber Rebellion sollte Euer Smartphone nicht älter als 3 Jahre sein. / © Neocraft Ltd

Ladet Cyber Rebellion aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

magicplan (Android & iOS)

Casi zieht gerade in eine Tech-WG mit seinem "Casa Casi"-Podcast-Kameraden Palle und ist daher derzeit im Umzugsstress. Glücklicherweise ist er über die App magicplan von Sensopia gestolpert. Mit der könnt Ihr Räume exakt vermessen und Grundrisse erstellen. Bedenkt, dass für das Augmented-Reality-Feature zum Erfassen der Räume ein iPhone oder ein ARCore-taugliches Android-Handy vonnöten ist. Übrigens werden auch verschiedene Laser-Messgeräte unterstützt, alternativ könnt Ihr aber auch den Zollstock kreisen lassen und die Maße dann manuell eingeben. Wer will, kann auch vorhandene Grundrisse importieren.

Preis: kostenlos, Abo-Modelle optional / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Ihr erfasst Ecke für Ecke, ermittelt die Deckenhöhe, platziert Fenster und Türen und könnt sogar Möbel in die virtuelle Bude stellen. Das Ergebnis könnt Ihr Euch als 2D-Grundriss oder auch in 3D anzeigen lassen und auch mit anderen teilen. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr auch noch Notizen oder Fotos ergänzen. All das funktioniert ziemlich unproblematisch, indem Ihr den Anweisungen auf dem Display folgt. Soll heißen: Diese App könnt Ihr auch ohne langjähriges Architektur-Studium direkt nutzen.

Eure Ergebnisse könnt Ihr Euch sowohl zwei- als auch dreidimensional anzeigen lassen. / © nextpit

Ladet magicplan aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Zwei Projekte sind kostenlos, darüber hinaus wird monatlich ein Zehner fällig. Außerdem gibt es noch weitere Bezahlpläne, wenn Ihr kollaborativ mit dem Tool arbeiten möchtet, oder Zugriff auf die API benötigt – also auch ein Werkzeug für den beruflichen Einsatz. Werbung gibt es keine, allerdings ist ein Account vonnöten, wenn Ihr mit magicplan arbeiten wollt.

Interval Timer Machine (Android)

Intervall-Timer kranken oft daran, dass sie zu umständlich sind, Features vermissen lassen, oder nicht sauber im Hintergrund funktionieren. Bei der Interval Timer Machine für Android ist das alles nicht der Fall. Ihr erhaltet hier also nicht einen normalen Timer, sondern könnt mehrere Timer-Intervalle hintereinander planen, einzelne Schritte loopen und einiges mehr.

Ein kleines Tutorial führt Euch ein, und dann könnt Ihr auch schon loslegen. Ob Ihr damit einen Trainingsplan aufstellt, Euch ums Intervallfasten kümmert, oder Euren Arbeitstag durchtaktet – alles ist denkbar. Ihr könnt alles haarklein editieren und nach Euren Bedürfnissen anpassen und auch Zeiten während des laufenden Timers noch editieren. Wenn ein Intervall startet, könnt Ihr Euch durch Vibration, einen Sound, per Benachrichtigung oder durch Sprache und noch einiges mehr informieren lassen.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Mit dieser App bekomme ich endlich Struktur in meinen Arbeitstag! / © nextpit

Ladet Interval Timer Machine aus dem Google Play Store herunter.

Am Interessantesten finde ich eigentlich, dass Ihr dieses kleine Timer-Tool problemlos im Hintergrund laufen lassen könnt. Lasst es einfach nur in den Benachrichtigungen auftauchen, oder entscheidet Euch dafür, es alternativ per Bild-im-Bild-Funktion oder als Floating Widget einzusetzen. In den Screenshots oben rechts seht Ihr, wie das jeweils auf dem Smartphone aussieht.

Coole App, die einfach zu bedienen ist und tut, was sie soll – und all das ohne notwendigen Account, kostenlos und ohne Werbung! Wer will, kann 4,79 Euro zahlen, aber damit erhaltet Ihr keine zusätzlichen Funktionen. Es gibt lediglich mehr Theme- und Sound-Optionen und Ihr unterstützt den Entwickler.

Das war es wieder einmal mit unseren Top-5-Apps der Woche. Welche App aus diesem Artikel fandet Ihr am besten? Gibt es eine App, die Ihr in unseren Top 5 der Woche noch nicht vorgefunden habt, die aber eine Empfehlung wert ist? Ab in die Kommentarsektion!