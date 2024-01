OnePlus 12 Testbericht: Ein Smartphone, das seinen Namen wirklich verdient

Das OnePlus 12 besticht durch seine robuste Leistung und seine außergewöhnliche Kameraqualität. In den USA ist es ein ernst zu nehmender Konkurrent für Branchenriesen wie Apple, Google und Samsung. In Deutschland steht OnePlus jedoch vor besonderen Herausforderungen, vor allem wegen eines Verbots aufgrund eines Streits um Nokia-Patente und seiner engen Zusammenarbeit mit Oppo. Abgesehen von diesen Marktschwierigkeiten ist das OnePlus 12 ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens, in der Smartphone-Arena wettbewerbsfähig zu bleiben, und unterstreicht erneut seine Wurzeln aus der Community.

Das Gerät ist in zwei klassischen Farbvarianten erhältlich: Silky Black und Flowy Emerald. Diesmal hatte ich die Gelegenheit, die schwarze Version zu testen, und mir gefällt besonders gut, dass die Textur der Glasabdeckung auf der Rückseite nicht so leicht Fingerabdrücke aufnimmt. Aufgrund seiner Größe würde ich dieses Handy jedoch nicht ohne eine Schutzhülle benutzen.

Ich habe in letzter Zeit häufig OnePlus-Geräte getestet und um ehrlich zu sein, war ich noch nie enttäuscht von der Qualität und dem Design der Geräte. Ein einheitliches Merkmal ist ihre Größe: DieOnePlus-Handys sind auffallend groß, was das Ziel des Unternehmens widerspiegelt, große Bildschirme für den Konsum von Inhalten anzubieten.

OnePlus spart auch nicht bei den Augenschutzfunktionen. Das Telefon verfügt über bequeme Verknüpfungen für den Augenkomfort und den Lesemodus direkt in den Schnellfunktionen oder Ihr könnt sie in den Systemeinstellungen automatisch aktivieren lassen. Mit einer Helligkeit von 4.500 Nits müsst Ihr Euch obendrein keine Sorgen machen, wenn Ihr das Handy in direktem Sonnenlicht benutzt.

Andererseits ist es zwar von Vorteil, ein "sauberes" Software-Erlebnis zu haben, aber OnePlus ist in bestimmten Bereichen nicht besonders innovativ. Das Unternehmen muss sich die KI-Technologie erst noch zu eigen machen und verlässt sich bei solchen Funktionen immer noch stark auf die Lösungen von Google. Dieser Ansatz spiegelt eine eher vorsichtige Haltung gegenüber der sich schnell entwickelnden KI-Landschaft in der Mobilfunkbranche wider.

Leistung

Das OnePlus 12 ist mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet, der mit den Bestern Android-Geräten auf dem Markt mithalten kann. Zusammen mit den Optionen 12/16 GB LPDDR5X RAM und 256 GB/512 GB UFS 4.0 internem Speicher bietet es ein beachtliches Leistungspotenzial .

Um dies weiter zu optimieren, hat OnePlus seine eigene Plattform, die Trinity Engine, eingeführt. Nach Angaben des Unternehmens wurde diese Plattform entwickelt, um ein konsistentes und reibungsloses Nutzererlebnis zu gewährleisten, egal ob bei anspruchsvollen Aufgaben, Multi-Coretasking oder langfristiger Nutzung. Dieser Ansatz ähnelt der "Qualcomm Snapdragon for Galaxy"-Strategie, die Samsung bei seiner kürzlich veröffentlichten Galaxy-S24-Serie verfolgt.

Vorteile:

Zuverlässige und konstante Leistung

Gute Updatepolitik

Nachteile:

-

Das OnePlus 12 verfügt über den USB-C 3.2-Standard, der im Vergleich zu älteren USB-Versionen eine schnellere Datenübertragung ermöglicht. / © nextpit

Für diesen Test vergleiche ich die Benchmarks des OnePlus 12 mit denen des Samsung Galaxy S24 Ultra, einem Gerät, das wir kürzlich in der Praxis getestet haben. Außerdem beziehe ich das Apple iPhone 15 (Test) und das Google Pixel 8 Pro (Test) in den Vergleich mit ein, da sie in der gleichen Preisklasse liegen. Abgesehen vom Ultra sollten meiner Meinung nach die beiden anderen Geräte in Bezug auf die Leistung als direkte Konkurrenten des OnePlus 12 angesehen werden.

Nach der Analyse der Benchmark-Ergebnisse dieser vier Geräte können wir feststellen, dass das OnePlus 12 eine starke Leistung zeigt, vor allem bei den Grafik-Benchmarks, wo es oft an der Spitze liegt oder eng mit den Top-Smartphones konkurriert. Es übertrifft das Pixel 8 Pro in allen Tests und kann gut mit dem iPhone 15 mithalten, obwohl es bei der CPU-Leistung zurückfällt. Das Samsung Galaxy S24 Ultra mit seinem speziellen Snapdragon-Chip scheint der stärkste Konkurrent zu sein und übertrifft das OnePlus 12 in beiden Benchmarks.

OnePlus 12

(Snapdragon 8 Gen 3) Samsung Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy) Apple iPhone 15

(A16 Bionic) Pixel 8 Pro

(Tensor G3) OnePlus 11

(Snapdragon 8 Gen 2) 3DMark Wild Life Extrem-Stresstest Bester Loop: 5.049

5.049 Schlechtester Loop: 2.764 Bester Loop: 5,160

5,160 Schlechtester Loop: 3,013 Bester Loop: 3,171

3,171 Schlechtester Loop: 2,378 Bester Loop: 2,311

2,311 Schlechtester Loop: 1,219 Bester Loop: 3,707

3,707 Schlechtester Loop: 1,268 Geekbench 6 Single-Core: 1.161

1.161 Multi-Core: 4.815 Single-Core: 2.252

2.252 Multi-Core: 7.107 Single-Core : 2.651

2.651 Multi-Core: 6.698 Single-Core: 1.756

1.756 Multi-Core: 3.630 Single-Core: 1.559

1.559 Multi-Core: 5.273

Im direkten Vergleich mit seinem Vorgänger, dem OnePlus 11 (Test), zeigt sich ein deutlicher Generationssprung in der Leistung. Das OnePlus 12 zeigt eine verbesserte Grafik- und Rechenleistung, was darauf hindeutet, dass das Upgrade auf den Snapdragon 8 Gen 3 sowohl bei Grafik- als auch bei CPU-Aufgaben spürbare Vorteile gebracht hat.

Nach Angaben des Herstellers ist das OnePlus 12 mit einem "fortschrittlichen Dual Cryo-Velocity VC Cooling System" ausgestattet. Dieses System wurde speziell entwickelt, um die Temperatur des Smartphones bei intensiver Nutzung kühl zu halten. Es verfügt über ein Dual-Vapor-Chamber-Design, das die Wärme effektiv ableitet, insbesondere von wichtigen Teilen wie dem Prozessor.

OnePlus behauptet, dass sein innovatives Kühlsystem im OnePlus 12 die Wärmeableitung deutlich verbessert und die Temperatur der wichtigsten Komponenten um bis zu 7 Grad senkt. In der Zeit, in der ich das Handy benutzt habe, wurde es nur selten heiß, außer wenn ich wirklich intensive Tests durchführte. Das lässt mich vermuten, dass OnePlus bei der Kühlung des Telefons gute Arbeit geleistet hat.

Das OnePlus 12 zeigt eine starke Leistung, sogar im Vergleich mit dem Galaxy S24 Ultra, das in unserem Benchmark-Test eine Stabilität von 58,4 Prozent zeigte. / © nextpit

Im täglichen Gebrauch erwies sich das OnePlus 12 jedoch als hervorragender Begleiter. Während einer etwa 60-minütigen Spielesitzung mit Diablo Immortal hatte ich keine Probleme mit den Bildern pro Sekunde – allerdings ist dies nicht das grafisch anspruchsvollste Spiel, das für Android verfügbar ist.

Multi-Core-Tasking läuft außergewöhnlich flüssig und auch die Bildnachbearbeitung der Kamera ist ziemlich schnell. Auch hier sollte diese Leistung angesichts der Hardware-Auswahl für dieses Gerät nicht überraschen.

Eine weitere Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass OnePlus immer noch auf seine Community hört. Nach ein paar Jahren auf dem Smartphone-Markt ist es ziemlich cool, Funktionen wie eine Infrarot-Fernbedienung in einem Android-Smartphone zu sehen. Für mich ist das ein klares Bekenntnis zu den Wünschen der Community. Die OnePlus IR-Fernbedienung kann mit 15 verschiedenen elektronischen Geräten kommunizieren, darunter Klimaanlagen, Lampen, Kameras, Heizungen und Staubsaugerroboter. Ist das nicht klasse?