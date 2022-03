iPhone-Trick: So dimmt Ihr die Taschenlampe bei Apple-Geräten

Die Taschenlampe Eures iPhones lässt sich nicht nicht nur ein- und ausschalten – Ihr könnt sie auch in der Helligkeit verändern! Das Dimmen ist dabei so intuitiv, dass Ihr es nach dieser Anleitung wahrscheinlich kaum noch vergessen werdet. Egal, ob als Partytrick oder als nützliches Feature beim nächtlichen Toilettengang – in der neuesten Kaffeepause verrate ich Euch, wie's geht!