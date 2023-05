Poco F5 im Test: Flaggschiff-Performance mit einer Portion Bloatware

Das Poco F5 ist im NextPit-Büro angekommen und hat große Fußstapfen zu füllen: Es ist nicht nur der direkte Nachfolger des sehr (SEHR) beliebten "Flaggschiff-Killers" Poco F1 (Test) , sondern auch das erste Handy, das im Westen mit dem vielversprechenden neuen "Snapdragon 7+ Gen 2"-Prozessor veröffentlicht wurde. Das Smartphone schafft es, aktuelle Flaggschiffe in Sachen Leistung und Akkulaufzeit zu schlagen, aber zu welchem Preis? Lest weiter, um es herauszufinden!

An den Seiten des Poco F5 befinden sich die Lautstärke- und die Einschalttaste an leicht zugänglichen Stellen, wobei die Einschalttaste auch als sehr schneller und präziser Fingerabdruckleser fungiert. Auf der Unterseite befinden sich der USB-C-Anschluss und der SIM-Kartensteckplatz, auf der Oberseite der Kopfhöreranschluss und Xiaomis üblicher IR-Blaster.

Apropos Rückseite: Sie besteht aus Kunststoff mit einer kohlefaserähnlichen Oberfläche. Sie liegt gut in der Hand, ohne rutschig zu sein, ist aber nicht so leicht sauber zu halten, da sich Fingerabdrücke sehr schnell ansammeln.

Unser Testgerät kam in Schwarz und zeichnet sich durch ein Design aus, das nicht so auffällig ist wie bei einigen Poco-Handys der X-, M- oder C-Serie. Mit dem dezenten Branding und der Dreifach-Kamera auf der Rückseite könnte man das F5 leicht mit einem Redmi Note verwechseln.

Mit seinen Wurzeln in der Redmi-Note-12-Familie ist es nicht verwunderlich, dass das Poco F5 ein helles 6,67'' OLED-Display mit "Full HD+"-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate besitzt. Und das in einem relativ kompakten Rahmen, der trotz des großen Bildschirms leicht ist und gut in der Hand liegt.

In Spielen wie Call of Duty: Mobile lief das Poco F5 wie ein Champion, mit stabiler Leistung über längere Sessions hinweg und sogar mit der Möglichkeit, hochauflösende Texturen zu verwenden.

Xiaomi Poco F5: Akku

Xiaomi ist beim Poco F5 in Sachen Akku auf Nummer sicher gegangen. Das Telefon ist mit einem 5000-mAh-Akku ausgestattet, ähnlich wie die meisten neuen Geräte der Redmi-Note- (und der Galaxy-A-) Serie. Was das Aufladen angeht, bricht das mitgelieferte 67-Watt-Netzteil zwar keine Geschwindigkeitsrekorde, ist aber immer noch schneller als die meisten Konkurrenten.

Stärken des Poco F5:

Schnelle Ladezeiten

Mitgeliefertes 67-Watt-Netzteil im Karton

Ausgezeichnete Akkulaufzeit

Schwächen des Poco F5:

Kein kabelloses Laden

Die Akkulaufzeit liegt bei durchschnittlicher täglicher Nutzung im Bereich von "zwei Tagen" und Nutzer:innen, die keine anspruchsvollen Spiele spielen oder Streaming-Serien schauen, können durchaus eine Akkulaufzeit von drei Tagen erreichen, wenn sie einige Energiesparfunktionen aktivieren.

Mit dem mitgelieferten 67-Watt-Netzteil ist das Aufladen schnell erledigt. / © NextPit

Selbst bei grafikintensiven Aktivitäten wie dem 3DMark-Stresstest mussten wir eine Reihe von zusätzlichen Durchläufen durchführen, um den Akku zu entleeren, damit wir die Ladezeiten testen konnten. Der Eindruck spiegelte sich im PC-Mark-Akkutest wider, bei dem das Poco F5 einen beeindruckenden Wert von 15h33min erzielte, wenn es von 80 auf 20 Prozent gebracht wurde.

Aufladen Poco F5 Galaxy A53 Redmi 12 Pro+ Galaxy A34 5 Minuten 21 % 6 % 9 % 9 % 10 Minuten 36 % 10 % 39 % 20 Minuten 61 % 20 % 69 % 30 Minuten 85 % 29 % 98 % 51 % 1 Stunde 58 % 85 % Volle Ladung 48 min < 2h 32 min 1h24 PC Mark Batterietest 15h33 13h19 11h51 11h53

Wie ihr in der Tabelle oben seht, beginnt der Ladevorgang mit dem mitgelieferten 67-Watt-Adapter eindrucksvoll mit 21 Prozent Ladung in nur fünf Minuten. Wie üblich geht es dann langsamer voran und erreicht 85 Prozent in 30 Minuten, bevor das Gerät in knapp 50 Minuten voll aufgeladen ist.

Hervorragende Leistung des Poco F5 im PCMark-Battery-Test. / © NextPit

Das Einzige, was dem Poco F5 für ein echtes Flaggschiff-Erlebnis in der Akku-Abteilung fehlt, ist das kabellose Laden. Da es sich dabei aber um eine Funktion handelt, die in dieser Preisklasse normalerweise nicht zu finden ist, ziehen wir deswegen keine Punkte hinsichtlich unserer Bewertung ab.