Auf der Suche nach einem hochwertigen Nass- und Trockensauger, der kein riesiges Loch in den Geldbeutel reißt? Wir haben da was bei Amazon für Euch entdeckt – und zwar den Dreame H14 Pro mit ordentlichen 40 Prozent Rabatt.

Die Vorzüge eines Nass- und Trockensaugers liegen auf der Hand. Damit könnt Ihr Eure Wohnung in einem Arbeitsschritt wischen und saugen und habt in der Hälfte der Zeit wieder saubere Böden. In einem hektischen Alltag zwischen Arbeit, Hobby, Familie und Feierabend ist das Goldwert. Mit einem Rabatt von 40 Prozent kommt Ihr jetzt an den Dreame H14 Pro, der von der Stiftung Warentest übrigens mit starken 2,2 bewertet wurde – wir können hier also wirklich von einem Top-Modell ausgehen. Dank des großzügigen Rabatts fällt der Sauger unter die 300 Euro Marke – wir schauen genauer hin.

Dreame H14 Pro 299,00 € Der Dreame H14 Pro überzeugt mit starken 18.000 Pa Saugleistung und reinigt nasse wie trockene Verschmutzungen besonders kraftvoll. Dank 180°-Flachdesign und GlideWheel™-Antrieb kommt Ihr mühelos unter niedrige Möbel und führt den Sauger fast wie von selbst. Für maximale Hygiene sorgt die automatische Bürstenreinigung mit 60 °C heißem Wasser und Heißluft-Trocknung in nur wenigen Minuten. 299,00 € bei Amazon

Damit kann der Dreame H14 Pro überzeugen

Der Nass- und Trockensauger aus dem Hause Dreame kommt mit jeder Menge starker Features daher. Allen voran punktet er mit einer Saugleistung von 18.000 Pa, die es easy mit Staub und Haaren aufnimmt. Dank des 180-Grad-Lie-Flat Prinzips und einer Bauhöhe von nur 9,8 Zentimetern passt die Bürste auch easy unter das Sofa. Der gesamte Sauger misst 14 Zentimeter in der Breite.

Während des Putzens rotiert die Bürste bis zu 520 mal pro Minute, wodurch selbst hartnäckige, eingetrocknete Flecken problemlos beseitigt werden sollen. Dabei ist der H14 Pro so konzipiert, um einen Rückfluss des Schmutzwassers zu verhindern – Ihr wischt Eure Böden also immer mit sauberem Wasser. Euch erwarten bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit im Auto-Modus, die aber je nach gewählter Reinigungseinstellung variieren kann.

Nach getaner Arbeit stellt Ihr den Sauger zurück in seine Station, in der er seine Bürstenrolle auswäscht und anschließend trocknet. In der dazugehörigen App könnt Ihr jederzeit alle Funktionen und Einstellungen einsehen und ändern. Im Lieferumfang befinden sich neben einer Ersatzbürstenrolle auch noch eine Reinigungslösung sowie eine Reinigungsbürste.

Und wie steht es um den Amazon-Preis?

Den UVP von 499 Euro reduziert Amazon wie bereits um 40 Prozent. Für Euch stehen damit noch 299 Euro auf der Rechnung, was dem aktuellen Bestpreis entspricht. Der Sauger war in der Vergangenheit zwar schon mal günstiger zu haben, dennoch kann er sich für den Preis allemal lohnen. Wie lange das Angebot noch gilt, ist ungewiss. Wie immer bei Amazon gilt aber: Besser nicht allzu lange warten.

Dreame H14 Pro 299,00 € Der Dreame H14 Pro überzeugt mit starken 18.000 Pa Saugleistung und reinigt nasse wie trockene Verschmutzungen besonders kraftvoll. Dank 180°-Flachdesign und GlideWheel™-Antrieb kommt Ihr mühelos unter niedrige Möbel und führt den Sauger fast wie von selbst. Für maximale Hygiene sorgt die automatische Bürstenreinigung mit 60 °C heißem Wasser und Heißluft-Trocknung in nur wenigen Minuten. 299,00 € bei Amazon

Jetzt seid Ihr gefragt: Nutzt Ihr einen Nass- und Trockensauger oder lieber einen Saugroboter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!