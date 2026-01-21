Wenn Ihr nach wie vor tapfer an dem „Mehr Sport machen“-Neujahrsvorsatz festhaltet, dürfte Euch dieses Amazon-Angebot ziemlich interessieren. Wir haben nämlich eine Garmin-Smartwatch für deutlich unter 200 Euro gefunden.

Die richtige Smartwatch ist beim Sportmachen eigentlich unerlässlich, wie sollt Ihr sonst Euren Fortschritt und zurückgelegte Distanzen verfolgen? Garmin ist auf diesem Gebiet Vorreiter und dementsprechend teuer sind die Wearables meistens. Doch Amazon streicht jetzt satte 36 Prozent vom UVP und verkauft Euch die Garmin Forerunner 165 für 179 Euro. Einziger Haken: Der Versandriese gibt für das schwarze Modell eine Lieferzeit von 3 bis 7 Monaten an. Doch MediaMarkt verkauft Euch die Uhr zum gleichen Preis und ist damit eine optimale Alternative. Die weiße Variante gibt’s auch bei Amazon!

Garmin Forerunner 165: Hochwertige Smartwatch zum Sonderpreis

Wie üblich bei Garmin, sind die Smartwatch-Funktionen hier nur etwas eingeschränkter verfügbar. So gibt es etwa Garmin Pay, statt Google Pay. Doch die Uhren zeichnen sich vor allem durch das ausgezeichnete Fitness-Tracking aus. Das ist auch bei der Garmin Forerunner 165 der Fall. Eine breite Palette an Funktionen, wie etwa Race Adaptive Training Plans oder Running Power and Dynamics, sollen Euch beim regelmäßigen Training begleiten oder Euch auf den nächsten Wettkampf bestmöglich vorbereiten.

Garmin hat auch bei der Forerunner 165 das neue AMOLED-Display eingebaut. / © Garmin Bildquelle: Garmin

Auch in puncto Gesundheitsüberwachung kann die Garmin-Smartwatch glänzen. Ein optischer Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffüberwachung sowie Schlaftracking sind nur einige der Daten, welche die Uhr erhebt. Selbst Sicherheitsfunktionen wie eine Sturzerkennung sind hier an Bord. Die Forerunner 165 ist zudem mit Android-Smartphones und iPhones kompatibel und kann über die „Find My“-Funktion aufgespürt werden. Bei der angebotenen Uhr gibt es allerdings auch Abstriche: Die 165 bietet „nur“ ein Einfrequenz-GPS und auch ein Gyroskop-Sensor fehlt.

Lohnt sich das Garmin-Angebot von MediaMarkt und Amazon?

Zugegeben, die erwähnten Minuspunkte dürften die wenigsten von Euch wirklich stören. Vor allem dann, wenn wir uns den Preis noch einmal genauer anschauen. Wie bereits erwähnt verlangen MediaMarkt und auch Amazon aktuell nur noch 179 Euro für die Forerunner 165. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass die Kosten rapide gesunken sind und Ihr damit sogar so günstig wie nie zuvor an das Wearable ran kommt. Versand kommt keiner hinzu.

Treibt Ihr gerne Sport, wollt Euer Training verbessern oder bereitet Euch sogar auf Wettkämpfe vor und möchtet dennoch ein umfassendes Tracking Eures körperlichen Befindens, solltet Ihr Euch den aktuellen Deal näher anschauen. Eine gute Garmin-Smartwatch für unter 200 Euro ist nämlich recht selten im Netz zu finden.

Garmin Forerunner 165 179,00 € Die Garmin Forerunner punktet mit einem hellen 1,2″ AMOLED-Touchscreen und präzisem GPS-Tracking für Läufe und Aktivitäten aller Art. Die Uhr liefert umfangreiche Gesundheits- und Fitnessdaten wie Herzfrequenz, SpO₂, Schlaf und Trainings-Insights und bietet eine lange Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen – perfekt für Alltag und Training gleichermaßen. Gleichzeitig bekommt Ihr smarte Extras wie Garmin Pay, Benachrichtigungen und adaptive Trainingspläne, die Euch bei jedem Schritt unterstützen. 179,00 € bei MediaMarkt179,00 € bei Amazon

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Garmin Forerunner 165 zu diesem Preis interessant für Euch? Oder sind Samsung oder Apple Euer Favorit? Lasst es uns wissen!