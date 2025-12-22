Eine Smartwatch sollte bequem sitzen und gleichzeitig über eine hohe Funktionsvielfalt verfügen. Dies trifft auf die Samsung Galaxy Watch 7 definitiv zu. Neben zahlreichen Fitness-Tracking- und Aktivitäts-Features, bietet sie auch smarte Funktionen, die selbst deutlich teurere Modelle vermissen lassen. Jetzt bekommt Ihr die Samsung-Smartwatch in der LTE-Variante zum Vorzugspreis bei Amazon – Lieferung vor Weihnachten inklusive. Der Deal gilt jedoch nur, wenn Ihr Euch wirklich schnell entscheiden könnt.
Samsung Galaxy Watch 7 im Preissturz: Nur für kurze Zeit
Nutzt Ihr ein Samsung-Smartphone, ist die Galaxy Watch 7 eine sinnvolle Wahl. Sie bindet sich optimal in das Ökosystem des Herstellers ein. Körperfunktionen, wie Euren Puls, Eure Temperatur oder Euren Blutsauerstoffgehalt misst die Uhr sehr präzise. Selbst ein EKG und eine Blutmessung sind an Bord dank BioActive-Sensor. Zusätzlich bietet das Wearable Zugang zu Galaxy AI, der KI von Samsung. Amazon bietet die LTE-Version mit einem Gehäusedurchmesser von 44 mm jetzt für 169,40 Euro an. Dadurch zahlt Ihr so wenig, wie noch nie. Möchtet Ihr dennoch vorab mehr Informationen zur Smartwatch, empfiehlt sich ein Blick in unseren Test zur Galaxy Watch 7.
Lohnt sich der Samsung-Deal von Amazon?
Schauen wir auf den Preisverlauf für das angebotene Modell, wird schnell klar, dass Ihr hier ein richtiges Schnäppchen ergattern könnt. Der große Vorteil einer LTE-Uhr ist, dass Ihr Euer Smartphone nicht ständig dabei haben müsst. Das ist vor allem beim Sport deutlich angenehmer. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen. Das Angebot läuft über eine Gutschein-Aktion. Bedeutet, dass nur eine geringe Anzahl verfügbar ist. Sind die Coupons alle eingelöst, ist auch der Deal beendet.
Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Galaxy Watch 7 interessant für Euch? Lasst es uns wissen!
