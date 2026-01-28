Egal, ob Ihr Euch euren ersten Smart Speaker holen wollt oder ein bestehendes Set erweitert: Der Amazon Echo Dot Max könnte derzeit eine gute Wahl sein. Das Gerät vereint die Vorteile eines intelligenten Alexa-Lautsprechers mit einem integrierten Smart Home Hub. Was das genau bedeutet und warum der Preis derzeit besonders stark ist, zeigt unser Deal-Check.
Das zeichnet den Amazon Echo Dot Max aus
Falls Ihr den Echo Dot Max noch nicht kennt: Hierbei handelt es sich um Amazons Kombination aus einem hochwertigen Lautsprecher und einem Smart Home Hub. Das heißt: Ihr könnt hiermit nicht nur Musik, Podcasts und Co. abspielen – und das natürlich via Bluetooth oder Sprachsteuerung mit Alexa – sondern zeitgleich lassen sich ebenso Lampen und andere smarte Gadgets hiermit koppeln und steuern.
Der Echo Dot Max soll im Vergleich zum Standardmodell über einen deutlich besseren Sound verfügen. So soll etwa die Bassleistung dreimal so stark sein. Die sogenannte Omnisense-Technologie sorgt zudem dafür, dass der Klang besonders raumfüllend ist. Ansonsten bekommt Ihr hier natürlich alle wichtigen Funktionen, die man von einem modernen Smart Home Hub erwarten kann.
Ebenfalls ein wichtiges Thema bei solchen Smart Speakern: der Datenschutz. Hier möchte Amazon etwa mit der Möglichkeit, das Mikrofon per Knopfdruck komplett ausschalten zu können, für Sicherheit sorgen.
Neuer Tiefstpreis? Darum lohnt sich der Kauf jetzt
Technisch überzeugt Euch das Gerät? Dann nehmen wir zum Abschluss noch mal den Preis unter die Lupe. Wie bereits erwähnt, streicht Amazon derzeit 23 Prozent vom UVP des Amazon Echo Dot Max. Dadurch stehen noch 84,99 Euro auf dem Preisschild. Der Clou: Mit Blick auf den Preisverlauf war er noch nie so günstig wie jetzt!
Zur Auswahl stehen Euch übrigens drei verschiedene Farben, und wahlweise bietet Amazon auch direkt Bundles mit smarten Gadgets wie intelligenten Glühbirnen oder Steckdosen an. Im vergangenen Monat wurde der Amazon Echo Dot Max über 3.000 Mal verkauft – ein echter Kassenschlager also.
Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!