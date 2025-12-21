Genauer gesagt könnt Ihr Euch jetzt ein intelligentes Türschloss von Top-Hersteller Nuki mitsamt Keypad für weniger als 160 Euro schnappen. Normalerweise kosten die Modelle deutlich mehr. Allerdings streicht tink gerade 32 Prozent der Bundle-Kosten. Vor allem Smart-Home-Neulinge sollten jetzt ganz genau weiterlesen.
Perfekter Einstieg: Nuki Smart Lock mit Keypad zum Bestpreis
Die Installation des Nuki Smart Lock Go ist denkbar einfach und eignet sich daher auch für Unerfahrene. Ihr benötigt kein zusätzliches Werkzeug, sondern setzt das intelligente Türschloss einfach auf den bestehenden Zylinder. Anschließend noch den QR-Code scannen und schon könnt Ihr Euch per Nuki-App verbinden. Dabei bildet das hier angebotene „Go“ die rudimentärste Version des Smart Locks. Es ist nicht besonders schnell oder hat unzählige smarte Funktionen auf Lager, wie etwa das Nuki Smart Lock Pro. Es lässt sich allerdings problemlos in ein bestehendes Netzwerk einbinden und erspart Euch die Schlüsselsuche. Im aktuellen tink-Bundle bekommt Ihr zudem das passende Keypad, wodurch Ihr Eure Haustür zusätzlich mit einem Zahlencode öffnen könnt.
Regulär kosten die Modelle von Nuki richtig viel Geld. Das Nuki Smart Lock Go ist hier etwas anders. Da es „nur“ die einfachsten Einstellungen bietet, verlangt tink hier auch keine Unsummen. Im Gegenteil: Zusammen mit dem Nuki-Keypad zahlt Ihr gerade nur noch 159,95 Euro. Das entspricht einer Ersparnis in Höhe von 32 Prozent gegenüber der UVP. Der aktuelle Preisverlauf zeigt zudem, dass Ihr das intelligente Türschloss derzeit nicht unter 142,99 Euro erhaltet (eBay ausgenommen) – und hier ist das Keypad nicht im Preis inbegriffen. Möchtet Ihr also günstig den Einstieg ins eigene Smart Home finden, seid Ihr mit dem tink-Deal wirklich gut beraten.
Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Nuki Smart Lock Go interessant für Euch? Macht das Keypad als Zugabe Sinn? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare.
