Mit jedem neuen Jahr steht auch eine neue Steuererklärung im Raum. Wenn Ihr nicht auf teure Steuerberater und Co. zurückgreifen wollt, kann die WISO Steuersoftware Abhilfe schaffen. Aktuell ist sie im Angebot für nur 22,90 bei Amazon. nextpit macht den Deal-Check.

Zwischen Arbeit, Haushalt und Hobbys bleibt wenig Zeit – und Lust – für die Steuererklärung übrig. Die passende Software greift Euch bei der Erstellung gehörig unter die Arme, sodass Ihr im Handumdrehen mit dem lästigen Papierkram fertig seid und Euch wieder schöneren Dingen widmen könnt. Das Programm bekommt Ihr aktuell mit einem Rabatt von 49 Prozent bei Amazon.

Nur 22,90 Euro: Darum ist der Amazon-Deal so genial

Allen voran macht natürlich der niedrige Preis das Angebot so stark. Normalerweise müsstet Ihr 44,99 Euro zahlen. Bis zum 3. Februar streicht Amazon vom UVP jetzt aber 49 Prozent, sodass für Euch nur noch 22,90 Euro auf der Rechnung stehen – fast der halbe Preis. Im Vergleich zum Steuerberater also ein echter Schnapper, der sich echt lohnen kann. Stark ist ebenso, dass es die Steuersoftware aktuell bei keinem anderen Händler günstiger gibt. Und auch sonst war das Programm noch nie für weniger als 22,90 Euro zu haben.

Es handelt sich hierbei um eine Software, die Ihr Euch direkt nach dem Kauf downloaden könnt. Sie läuft gleichermaßen auf Windows, MacOS, sowie auf Tablets und Smartphones. Einmal installiert, kann es auch schon losgehen.

Damit punktet die WISO-Steuersoftware

Die Software unterstützt Euch bei der Steuererklärung aller Einkunftsarten. Dazu bekommt Ihr einige Tipps und Videos, die Euch dabei helfen, das Maximum aus einer eventuellen Erstattung herauszuholen. Smart Tools und das automatische Ausfüllen der Formulare erleichtern den kompletten Vorgang zusätzlich. Nachdem Ihr all Eure Daten eingegeben habt, zeigt Euch das Programm sofort an, wie viel Geld Ihr voraussichtlich zurückerstattet bekommt oder nachzahlen müsst. Ist alles erledigt, landet die Erklärung mit nur einem Klick beim Finanzamt – Ihr spart Euch also auch noch den Weg zur Post.

Mit rund 18.000 Rezensionen und einer Gesamtbewertung von 4,8/5 Sternen scheint sich das Programm großer Beliebtheit zu erfreuen. Für den aktuellen Preis von nur 22,90 Euro scheint das Ganze also definitiv mal einen Versuch wert zu sein.