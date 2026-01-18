Genauer gesagt handelt es sich hierbei um den aktuellsten Vertreter der Surface-Laptops. Mit einem Snapdragon X Plus und 13-Zoll-LCD-Touchscreen ist es optimal für die Arbeit oder das Studium ausgestattet. Ob sich das Notebook zum aktuellen Bestpreis wirklich lohnt, schauen wir uns jetzt an.
Microsoft Surface Laptop 13: Das könnt Ihr erwarten
Seit einigen Generationen setzen die Surface-Laptops bereits auf Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm. Diese finden sich vor allem in Android-Smartphones, können jedoch auch eine ordentliche Leistung in den tragbaren PCs bieten. Mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher bietet das Surface Laptop 13 ausreichend Leistung, um selbst anspruchsvollere Aufgaben zu erledigen. Der Prozessor basiert auf einer 8-Kern-Struktur und ist mit einer X1-45-GPU ausgestattet. AAA-Games werdet Ihr damit nur bedingt zocken können, allerdings ist das Laptop auch nicht darauf ausgelegt.
Eine Besonderheit des Modells ist auch der 13-Zoll-LCD-Touchscreen. Zusätzlich findet sich Copilot+ auf dem Surface EP2-31648. Geladen wird das Gerät über einen UCB-C-Anschluss, während zwei zusätzliche USB-C-Ports den Anschluss weiterer Geräte ermöglichen. Für Studenten oder Euer Home Office ist das Microsoft Surface perfekt geeignet. Zocker werden hiermit allerdings weniger glücklich.
Der Amazon-Deal im Detail
Die unverbindliche Preisempfehlung des Laptops liegt bei 1.219 Euro. Amazon reduziert diese nun jedoch um 27 Prozent, wodurch Ihr nur noch 887,60 Euro zahlt. Für ein Gerät unter 1.000 Euro bietet es mehr als genug Leistung und kann vor allem mit dem hervorragenden Display punkten. Der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit bei 955,99 Euro. Die violette Variante des Microsoft Surface gibt es für 888 Euro. Damit streift das Angebot nur knapp den bisherigen Bestpreis von 869 Euro und ist so günstig wie selten erhältlich. Möchtet Ihr Euch einen Laptop für die Arbeit anschaffen, ist dieser Deal also durchaus eine Empfehlung wert.
Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Microsoft Surface interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu anderen Modellen? Lasst es uns wissen!
