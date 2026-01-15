Wer sein Zuhause smart aufrüsten möchte, sollte jetzt genauer hinschauen. Bei MediaMarkt sind aktuell smarte Lampen von Philips Hue im Angebot – und zwar nicht die einfachen weißen Varianten, sondern die besonders vielseitigen Modelle mit riesiger Farbauswahl.

Im Rahmen der aktuellen Gutscheinheft-Aktion, die noch bis zum 19. Januar läuft, bekommt Ihr den Doppelpack der „Philips Hue White & Color Ambiance“-Reihe so günstig wie noch nie. Für nur 49,99 Euro landen gleich zwei smarte Leuchten bei Euch, die mit über 16 Millionen Farben nahezu jede Lichtstimmung ermöglichen. Ob gemütlicher Abend, Gaming-Setup oder Partybeleuchtung – nextpit macht den Deal-Check.

Philips Hue im Doppelpack 49,99 € Die Philips Hue White & Color Ambiance bieten über 16 Millionen Farben und dimmbares Weißlicht von warm bis kühl mit hellem 1100-Lumen-Ausstoß. Die Philips Hue White & Color Ambiance überzeugen durch App- und Sprachsteuerung sowie perfekte Sync mit TV und Musik. Perfekt, um das optimale Ambiente in Eurem Zuhause zu schaffen. Zum Angebot

Philips Hue im Preissturz: Perfektes Ambiente zum kleinen Preis

Neben der Farbvielfalt, mit der Ihr Euer Zuhause in das optimale Ambiente tauchen könnt, bieten die dimmbaren Lichter natürlich auch ein Weißlicht-Spektrum von warm bis kühl. Mit einer Helligkeit von bis zu 1.100 Lumen sind die Philips-Hue-Leuchten zudem sehr leuchtstark. Über die Hue-App könnt Ihr aus verschiedenen Szenarien wählen oder die Lampen nach Euren Vorlieben nutzen. Zudem ermöglicht die Integration in Euer Smart Home eine Sprachsteuerung via Alexa, Google Assistant oder Siri.

Philips Hue im Doppelpack 49,99 € Die Philips Hue White & Color Ambiance bieten über 16 Millionen Farben und dimmbares Weißlicht von warm bis kühl mit hellem 1100-Lumen-Ausstoß. Die Philips Hue White & Color Ambiance überzeugen durch App- und Sprachsteuerung sowie perfekte Sync mit TV und Musik. Perfekt, um das optimale Ambiente in Eurem Zuhause zu schaffen. Zum Angebot

Normalerweise sind smarte Leuchten von Philips Hue recht kostspielig. Die UVP reduziert MediaMarkt jetzt um 27 Prozent, wodurch Ihr nur noch 49,99 Euro zahlt. Der nächstbeste Preis im Netz ist mit 69,99 Euro deutlich teurer und auch der bisherige Bestpreis wird unterboten. Zusätzlich kostet Euch eine einzelne der smarten Leuchtmittel derzeit mindestens 39,99 Euro. Versandkosten müsst Ihr ebenfalls keine zahlen. Dadurch handelte es sich hier also um einen echten Top-Deal. Das Angebot ist Teil der Gutscheinheft-Aktion und läuft noch bis zum 19. Januar.

Auch bei MediaMarkt: MediaMarkt lockt mit Trend-Smartphone unter 200 Euro

Möchtet Ihr ein stimmungsvolleres Zuhause, legt Wert auf energiesparende Lampen oder besitzt sogar bereits andere Hue-Produkte, kommt dieser Deal wie gerufen. Selbst am Black Friday gab es kein vergleichbares Angebot, wodurch Ihr bei MediaMarkt ordentlich sparen könnt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits Produkte von Philips Hue? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!