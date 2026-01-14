Schlüssel weg, Geldbörse verschwunden oder das Smartphone mal wieder unauffindbar? Solche Momente kennt Ihr vermutlich nur zu gut. Bluetooth-Tracker können Euch in genau solchen Situationen viel Stress ersparen – und dafür muss es nicht zwingend das Original vom Tech-Konzern mit dem Apfel sein.

Gerade in Großstädten, wo Taschendiebe leider keine Seltenheit sind, können smarte Tracker einen echten Mehrwert bieten. Aber auch im Alltag sind sie praktisch – etwa für alle, die öfter mal das Handy verlegen oder den Schlüssel aus Versehen auf dem Autodach liegen lassen. Mit einem Tracker habt Ihr zumindest die Chance, Eure Sachen schnell wieder aufzuspüren. Aktuell könnt Ihr Euch mit dem FineTrack von Ugreen bei Amazon eine besonders günstige Alternative sichern.

Ugreen FineTrack 8,97 € Bluetooth-Tracker von Ugreen – nur kompatibel mit iOS. Batterielaufzeit von bis zu 24 Monaten, wechselbar. Mit eingebautem Summer zur akustischen Ortung verlorener Gegenstände. 8,97 € bei Amazon

Ugreen FineTrack: Die perfekte Apple-Alternative?

Das Gadget funktioniert genauso, wie ein Apple AirTag (Test). Ihr könnt es an Eurem Schlüsselbund befestigen oder im Geldbeutel sowie Koffer ablegen und schon seht Ihr, wo sich die Gegenstände befinden. Selbst am Halsband Eurer Fellnase findet der kleine Tracker einen Platz. Falls sich das Tier also mal wieder entscheiden sollte, die Gärten der Nachbarn umzugraben, seid Ihr die ersten, die Bescheid wissen. Im Inneren des Trackers ist Platz für eine Knopfbatterie, die bis zu 24 Monate Lebensdauer verspricht, wodurch Ihr diese nicht ständig austauschen müsst.

Spannend ist auch die „Left-Behind Remind“-Funktion. Solltet Ihr Euch zu weit von Eurem Tracker befinden, erhaltet Ihr eine Nachricht auf Euer Smartphone. Habt Ihr das Gadget also in der Geldbörse und jemand macht sich daran zu schaffen, erfahrt Ihr das recht schnell. Auch ein Alarm kann ertönen, wenn Ihr dies möchtet. Während der AirTag hier auf 60 dB kommt, bietet das Ugreen-Modell 80 dB, was ungefähr dem Lärm eines vorbeifahrenden Autos entspricht. Allerdings müssen Android-Nutzer stark sein: Der Ugreen FineTrack ist nur mit Apple-Geräten kompatibel.

Smarter Tracker für weniger als 9 Euro bei Amazon: Lohnt sich das?

Der Hersteller hat eine interessante Alternative zum recht teuren AirTag etabliert. Es gibt kaum nennenswerte Unterschiede, wodurch sich das aktuelle Angebot richtig lohnen kann. Die unverbindliche Preisempfehlung des FineTrack liegt bei 14,99 Euro. Hier streicht der Versandriese 40 Prozent und verlangt jetzt noch 8,97 Euro.

Möchtet Ihr Euch also absichern und sind Euch die AirTags einfach zu kostspielig, kommt jetzt besonders günstig an eine geniale Alternative. Bedenkt allerdings, dass dieser Deal nur bis zum 18. Januar gilt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr smarte Tracker oder habt Ihr Eure Schlüssel und Geldbörse immer griffbereit? Lasst es uns wissen!