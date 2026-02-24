Sucht Ihr nach einem neuen Saugroboter, stehen sicherlich einige Ecovacs-Modelle auf Eurer Wunschliste. Jetzt solltet Ihr auch den Deebot T50 Omni Gen. 2 hinzufügen. Denn das Top-Modell wird gerade im Onlineshop Coolblue um fast 500 Euro günstiger angeboten.

Richtig gelesen: Der Ecovacs Deebot T50 Omni Gen. 2 fällt gerade massiv im Preis. Dabei handelt es sich allerdings um einen Saugroboter mit Wischfunktion, der problemlos mit anderen Premium-Modellen verglichen werden kann. Eine Saugleistung von 21.000 Pa, eine herausragende Wischleistung und eine All-in-One-Station sind nur einige Vorteile, die der Ecovacs-Robosauger bietet. Jetzt gibt es den T50 Omni Gen. 2 für deutlich weniger als 350 Euro.

Ecovacs Deebot T50 Omni Gen2 329,00 € Der Ecovacs Deebot T50 Omni Gen 2 bietet 21.000-Pa-Saugkraft, ultradünnes 81-mm-Design und ZeroTangle 2.0 gegen Haarverheddern. Ergänzt durch TruEdge 2.0 Kantenreinigung, 9 mm Auto-Lift-Wischen und All-in-One OMNI-Station mit Heißwasser-Reinigung. Perfekt für kleinere und mittelgroße Wohnung oder Häuser. Direkt zum Deal

Ecovacs Deebot T50 Omni: Preis-Leistungs-Kracher im Check

Technisch könnt Ihr den Saugroboter im unteren High-End-Bereich ansiedeln. Neben der starken Saug-Power, erwartet Euch eine leistungsstarke Hauptbürste, bei der auch Tierhaare keine Probleme darstellen. Hinzu kommen zwei Wischpads, von denen sich eines ausfahren lässt, um auch die Ecken Eurer Wohnung zu reinigen. Dank AIVI-Navigation umkurvt der Ecovacs gekonnt jedes Hindernis und die Absaugstation sorgt dafür, dass Ihr möglichst wenig selbst Hand anlegen müsst. Hier werden unter anderem die Wischmopps mit heißem Wasser gereingt oder das Reinigungsmittel automatisch zugeführt.

Diese Funktionen lesen sich bereits so, dass Ihr hier ein extrem gutes Modell erhaltet. Doch es handelt sich hier um einen echten Preis-Leistungs-Tipp. Denn statt der UVP (799 Euro) verlangt Coolblue aktuell nur noch 329 Euro für den Ecovacs Deebot T50 Omni Gen. 2. Der nächstbeste Preis im Netz wird mit 399 Euro direkt von Ecovacs verlangt. Allerdings gab es zwei Angebote in der vergangenen Black Week, die etwas günstiger waren. Seid Ihr auf der Suche nach einem leistungsfähigen Saugroboter, bei dem Ihr wirklich etwas für Euer Geld bekommt, seid Ihr mit dem aktuellen Coolblue-Deal mehr als gut beraten.

Ecovacs Deebot T50 Omni Gen2 329,00 € Der Ecovacs Deebot T50 Omni Gen 2 bietet 21.000-Pa-Saugkraft, ultradünnes 81-mm-Design und ZeroTangle 2.0 gegen Haarverheddern. Ergänzt durch TruEdge 2.0 Kantenreinigung, 9 mm Auto-Lift-Wischen und All-in-One OMNI-Station mit Heißwasser-Reinigung. Perfekt für kleinere und mittelgroße Wohnung oder Häuser. Direkt zum Deal

Denkt Ihr, der Ecovacs Deebot T50 Omni wird noch günstiger? Ist das Modell zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!