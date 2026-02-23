Manche Kopfhörer sind so gut, dass sie für sich selbst sprechen. Hierzu zählen auch die Sony WH-1000XM5. Die Over-Ears zählen auch Jahre nach ihrem Release noch zu den begehrtesten Modellen und zeigen sich aufgrunddessen äußerst preisstabil. Jetzt sind sie jedoch stark reduziert.

Bereits seit ihrer Veröffentlichung zählen die Sony WH-1000XM5 zu den besten Over-Ear-Kopfhörern. Ein kraftvoller Sound gepaart mit wuchtigem Bass und klaren Höhen sorgen dafür, dass sie immer wieder verschiedene Bestenlisten anführten. Mittlerweile gibt es allerdings ein Nachfolgermodell, was glücklicherweise dazu führt, dass die Bluetooth-Kopfhörer endlich im Preis sinken. Das gilt auch für die Soft-Case-Version, die Ihr bei Coolblue jetzt für knapp 180 Euro schießen könnt.

Sony WH-1000XM5 SC 179,00 € Sony WH-1000XM5 SC bieten herausragendes Noise Cancelling, exzellenten Klang mit LDAC und smarte Komfort-Features wie Multipoint-Bluetooth und Adaptive Sound Control. Perfekt für Alltag und Gaming. Zu CoolblueZu Amazon

Sony WH-1000XM5 SC zum Spitzenpreis: Lohnt sich das?

Wir haben die Sony WH-1000XM5 bereits getestet. Mit „dem besten ANC“, einem hervorragenden Sound, LDAC-Codec und einer tollen Companion-App konnten sie uns schon im Jahr 2023 überzeugen. Auch 2026 hat sich das nicht geändert. Bei Coolblue bekommt Ihr zudem eine etwas tragefreundlichere Version angeboten. Statt 379 Euro verlangt der Händler aktuell nur noch 179 Euro für die Sony-Kopfhörer. Damit erreicht der Deal fast den bisherigen Tiefpreis und belegt den aktuellen Spitzenplatz im Preisvergleich. Möchtet Ihr lieber bei Amazon bestellen, gibt es hier einen ähnlichen Deal. Der Versandriese verlangt derzeit 179,90 Euro für die WH-1000XM5. Hier müsst Ihr allerdings mit einer Lieferung zwischen dem 14.03. und 07.04. rechnen. In beiden Fällen müsst Ihr zudem keine Versandkosten zahlen.

Preislich sind die Kopfhörer richtig spannend. Seit dem Release der WH-1000XM6 (Test) zeichnete sich bereits ein Preisabfall an, der nun seinen Höhepunkt zu erreichen scheint. Würden wir Euch die Over-Ears zum Vollpreis empfehlen? Auf keinen Fall. Sie sind zwar im Jahr 2026 noch immer besser als viele andere Modelle, allerdings gibt es im Preisbereich über 300 Euro mittlerweile deutlich bessere Möglichkeiten.

Beim aktuellen Angebotspreis kann man jedoch schnell schwach werden. Denn günstiger gab es die Sony-Kopfhörer bisher nur sehr selten – meist zu bestimmten Angebotstagen wie dem Black Friday. Und bei Kopfhörern unter 200 Euro können die Sony WH-1000XM5 auch drei Jahre nach ihrem Release noch immer glänzen. Dementsprechend ist dieses Angebot eine klare Empfehlung wert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind die Sony-Kopfhörer zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!