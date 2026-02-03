Dyson-Akkusauger sind extrem beliebt. Mit dem 360 Vis Nav hat sich der Hersteller jedoch in die Welt der Saugroboter gewagt und hier die Definition eines Luxus-Modells etabliert. Händler Otto war dieser jedoch zu kostspielig und so erlebt der Saugroboter aktuell einen freien Preisfall.

Genauer gesagt reduziert Otto den smarten Sauger um rund 1.000 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Andere Online-Shops ziehen hier aktuell (noch) nicht mit und so zahlt Ihr beim nächstbesten Angebot satte 400 Euro mehr. Für einen Preis von gerade einmal 299 Euro gab es den Dyson 360 Vis Nav jedenfalls noch nie. Ob es sich hier um einen Preisfehler handelt?

Dyson 360 Vis Nav 299,00 € Der Dyson 360 Vis Nav bietet eine extrem hohe Saugkraft mit breiter Bürstenwalze und HEPA‑Filter, sodass auch mikroskopisch kleine Partikel gründlich entfernt werden. Dank 360°‑Kamerasystem, intelligenter Navigation mit Zonen in der MyDyson‑App und spezieller Kanten‑ und Eckenreinigung saugt er sehr präzise entlang von Wänden und Möbelrändern. Direkt zum Deal

Dyson-Saugroboter endlich bezahlbar? Darum solltet Ihr Euch beeilen!

Das Angebot scheint einmalig zu sein. Preise rund um 700 Euro sind für den Dyson-Saugroboter mittlerweile keine Seltenheit mehr, allerdings ist der Preis bisher nur sehr selten unter diese Grenze gefallen – ein Angebot in der Nähe von 300 Euro ist jedenfalls etwas komplett neues. Ob Otto sein Lager leeren möchte oder es sich tatsächlich um einen Preisfehler handelt lässt sich leider nicht sagen. Allerdings können wir Euch versprechen, dass der Dyson 360 Vis Nav noch nie günstiger war. Verkäufer ist zudem Otto selbst, es handelt sich also nicht um ein Drittanbieter-Angebot.

Preisfehler oder geplanter Top-Deal? Dieser Dyson-Saugroboter kostet jetzt nur 299 Euro!

Möchtet Ihr vor dem Kauf mehr zum Dyson-Saugroboter erfahren, empfehlen wir Euch einen Blick in unseren Test des 360 Vis Nav. Hier hat unser Experte Thomas vor allem die herausragende Saugleistung und die geniale Staubanalyse hervorgehoben. Beim aktuellen Otto-Deal fällt zudem der größte Kritikpunkt (die absurd hohen Anschaffungskosten) komplett weg. Aus diesem Grund ist der Dyson 360 Vis Nav bei Otto eine klare Schnäppchen-Empfehlung aus der nextpit-Redaktion. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, falls es sich dennoch um einen Preisfehler handelt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dyson-Saugroboter interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!