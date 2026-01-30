Steht bei Euch das nächste große Trainingsziel schon fest und Ihr wollt Eure sportliche Leistung gezielt auf das nächste Level bringen? Dann kommt Ihr an den Smartwatches von Garmin kaum vorbei. Bei Amazon gibt es die Garmin Fenix 7 Pro Solar jetzt deutlich reduziert.

Aktuell spart Ihr satte 200 Euro auf das beliebte High-End-Modell. Die Smartwatch richtet sich vor allem an Outdoor-Fans und Technik-Enthusiasten, die Wert auf präzise Trainingsdaten und Zuverlässigkeit legen. Dank zahlreicher Sensoren liefert die Uhr detaillierte Messwerte, bietet eine besonders lange Akkulaufzeit und kann sich zusätzlich über die integrierte Solarzelle mit Energie versorgen.

Garmin Fenix 7 Pro Solar 493,91 € Die Garmin Fenix 7 Pro Solar punktet mit Solar-Ladefunktion und extrem langer Akkulaufzeit von bis zu 37 Tagen , sodass Ihr auch bei langen Outdoor-Touren kaum ans Aufladen denken müsst. Dank Multi-Band-GPS , Topokarten und integriertem LED-Licht seid Ihr bei Navigation, Training und im Gelände bestens ausgerüstet. Für Sport und Gesundheit bietet die Uhr außerdem präzise Sensoren , umfangreiche Trainingsmetriken und ein robustes Outdoor-Design für höchste Ansprüche. 493,91 € bei Amazon497,00 € bei MediaMarkt

Garmin Fenix 7 Pro Solar: Das dürft Ihr erwarten

Die Multisport-Smartwatch eignet sich perfekt für Sport-Enthusiasten und alle, die es werden wollen. Ihr 1,3 Zoll großer Bildschirm löst mit 260 x 260 Pixeln auf. Das transflektive Display ist auch draußen bei hoher Sonneneinstrahlung immer gut ablesbar. Die Uhr steckt in einem Gehäuse aus Kunststoff mit einer Lünette aus Edelstahl. Das Silikon-Armband passt an Handgelenke mit einem Durchmesser von 127 bis 210 Millimetern.

Die Fenix 7 Pro ist zu Standard-Armbändern kompatibel. Die Garmin-Armbänder bieten einen praktischen Schnellverschluss zum flotten Wechseln. / © nextpit Bildquelle: nextpit

Die Uhr ist wasserdicht auf bis zu zehn ATM und eignet sich daher auch zum Schwimmen und Tauchen. Neben den klassischen Sportarten wie Laufen oder Radfahren, könnt Ihr hiermit auch Rudern oder Krafttraining tracken. Verschiedene Sensoren überwachen dabei Eure Herzfrequenz und berechnen Euren VO2-Max-Wert. Außerdem könnt Ihr mit der Uhr auf Wunsch auch Stressfaktoren sowie den Menstruationszyklus tracken.

Im Smartwatch-Modus hält die Uhr dank der Möglichkeit per Solar zu laden bis zu 22 Tage. Je nachdem, wie intensiv und in welchem Modus Ihr die Fenix 7 Pro Solar nutzt, verlängert oder verringert sich die Akkulaufzeit. Ihr könnt die Watch mit iOS und Android koppeln und praktischerweise mit Garmin Pay im Supermarkt auch kontaktlos bezahlen.

Wie gut ist der Deal wirklich?

An der Fenix 7 Pro Solar hängt ein UVP von 699,99 Euro. Bei Amazon zahlt Ihr stattdessen 493,91 Euro. Jedoch sind beim Versandriesen nur noch wenige Modelle auf Lager. Eine Alternative stellt MediaMarkt: Hier zahlt Ihr 497 Euro und damit nur ein paar Euro mehr. Der Versand ist gratis.

Natürlich ist die Uhr nach wie vor eine Investition, für die man bereit sein muss. Im Gegensatz zum Flaggschiff, der Fenix 8, die aktuell für rund 800 Euro zu haben ist, macht Ihr hier aber ein ziemliches Schnäppchen.

Wie ist es bei Euch? Nutzt Ihr bereits eine Smartwatch von Garmin? Oder sind Euch die Geräte zu teuer?