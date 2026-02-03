Schlüssel verlegt, die Tasche im Zug stehen lassen oder das Fahrrad nicht mehr wiedergefunden, wir alle kennen diesen Moment, in dem der Puls kurz hochgeht. Und genau jetzt retten Euch die AirTags von Apple. Die kleinen Such-Helfer sind gerade frisch auf dem Markt, und prahlen mit neuen Funktionen.

Gerade wenn Ihr viel unterwegs seid, gerne reisen geht oder einfach etwas vergesslich seid, können Euch diese kleinen Dinger aus dem Hause Apple echt retten. Wir haben ein tolles Angebot gefunden, das Euch nicht nur einen der AirTags einbringt, sondern gleich vier. Was diese Tracker aber wirklich können, schauen wir uns hier mal an.

Apple AirTag 2 108,58 € AirTags orten eure Gegenstände per UWB und Bluetooth, lassen sich in der „Wo ist?“-App verfolgen, per Piepton finden und über das Apple‑Netzwerk sogar über größere Entfernungen aufspüren. Jetzt zuschlagen!

So bleibt nichts mehr verloren

Die nagelneuen AirTags 2 sind natürlich in erster Linie mit einer essenziellen Funktion ausgestattet: dem Finden verlorener Gegenstände. Die neuen AirTags 2 setzen wieder auf Ultrabreitband‑Technik (UWB), arbeiten aber deutlich präziser als die erste Generation. Dank verbessertem Chip unterstützen sie jetzt die „genaue Suche“, bei der Euch das iPhone per Richtungspfeil und Distanzanzeige exakt zum verlorenen Gegenstand führt.

Wenn Ihr erstmal alle AirTags in der „Wo ist?“-App eingetragen habt, könnt Ihr sie überall ranhängen, kleben oder einstecken. Dort seht Ihr dann den Standort des AirTags, könnt über ihn einen Piepton verlauten lassen und ihn jetzt auch direkt über die Apple Watch aufspüren.

Die AirTags 2 profitieren vom riesigen „Wo ist?“-Netzwerk, das aus hunderten Millionen Apple-Geräten besteht und verlorene Gegenstände auch über große Entfernungen auffindbar macht. Die Batterie hält länger als beim Vorgänger, und das Gehäuse bleibt wasser- und staubgeschützt.

Lohnt sich das Viererpack bei Otto?

Die neue Generation der AirTags bekommt Ihr bei Otto aktuell im Angebot. Der 4er‑Pack kostet 108 Euro, was rund 10–11 Euro unter dem üblichen Preis liegt. Bei Apple selbst und den meisten anderen Händlern zahlt Ihr weiterhin 119 Euro.

Für Apple‑Zubehör ist ein zweistelliger Rabatt eher selten, besonders kurz nach dem Launch. Wenn Ihr mehrere Gegenstände tracken wollt oder direkt die ganze Familie ausstatten möchtet, ist der 4er‑Pack damit die günstigste Option. Einzelkäufe lohnen sich preislich kaum, denn pro Stück zahlt Ihr sonst deutlich mehr.

Wie findet Ihr dieses Angebot? Würdet Ihr Euch die neuen AirTags kaufen? Lasst es uns doch gerne wissen!