Die Apple Watch 10 zählt zweifellos zu den beliebtesten Wearables auf dem Markt. Leider gibt es die Smartwatch nur selten in einem echten Angebot zu ergattern. Das ändert sich jetzt allerdings beim Händler Proshop. Dieser haut eine bestimmte Variante jetzt nämlich mit einem satten Rabatt raus.

Apple gilt mit seinen Smartwatches weltweit als unangefochtener Marktführer der Wearables. Vor allem in den USA findet sich die Uhr an vielen Handgelenken. Doch auch in Deutschland gilt der Apfel aus Cuppertino als echter Qualitätsgarant. Zudem sind die Gadgets äußerst preisstabil, wie etwa die Apple Watch 10 aus dem Jahre 2024 unter Beweis stellt. Dadurch sind echte Rabatte eher selten zu finden. Bei Gomibo ändert sich das nun. Der Online-Shop schmeißt die Apple Watch 10 mit 46-mm-Gehäusedurchmesser jetzt zum neuen Bestpreis aus dem Lager.

Apple Watch 10: Das bietet die Smartwatch

Wir haben die Apple Watch 10 bereits getestet und waren bereits zum Release überzeugt. Mit einem hellen Display (2.000 Nits), dem leistungsstarken S10-Chip und zahlreichen Tracking-Funktionen bietet die intelligente Uhr alles, was Ihr von einem solchen Gadget erwarten dürft. Neben den Körperfunktionen überwacht die Uhr zudem den Gezeitenstand und kann Euch Informationen über eine mögliche Schlafapnoe geben. Allerdings bleibt einer der größten Nachteile bestehen: Ohne ein iPhone ist die Apple Watch eher als netter Schmuck zu sehen. Denn schon für die Einrichtung benötigt Ihr ein Smartphone des Herstellers.

So viel zahlt Ihr bei Gomibo wirklich

Seid Ihr jedoch im Apple-Universum unterwegs, gibt es keine Smartwatch, die sich besser in das Ökosystem integriert. Der Preis der Uhr hat sich in den vergangenen Monaten knapp unter 400 Euro eingependelt, was sich beim aktuellen Angebot jedoch ändert. Die angebotene 46-mm-Variante wird samt blauem Sportarmband und silbernem Gehäuse zu Euch geliefert. Für diese Version der Apple Watch 10 verlangt Gomibo jetzt noch 322,95 Euro. Hier kommen noch einmal 1,95 Euro für den Versand hinzu, was dennoch dem bisherigen Bestpreis entspricht, wie der nachfolgende Preisverlauf deutlich zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Würden wir Euch diesen Apple-Deal empfehlen?

Um es kurz zu halten: Jaein. Der Grund für die Untenschlossenheit liegt darin, dass Ihr die Smartwatch nur dann voll genießen könnt, wenn Ihr ein iPhone besitzt. Ist dies der Fall, können wir Euch das Angebot ans Herz legen. Günstiger dürfte die Smartwatch vorerst nicht werden. Nutzt Ihr jedoch ein Android-Handy, solltet Ihr lieber nach einer Samsung-, Google- oder Garmin-Smartwatch Ausschau halten. Apple-Fans können hier für den Gesamtpreis in Höhe von 324,90 Euro getrost zuschlagen. Allerdings solltet Ihr Euch hierfür beeilen, denn Gomibo kommuniziert nicht, wie lange das Angebot noch gültig ist.

Apple Watch Series 10 324,90 € Die Apple Watch Series 10 (46 mm) kombiniert ein großes, helles Always‑On‑Display mit schlankem Design und schnellem S10‑Chip für starke Performance und Laufzeit. Dazu kommen starke Gesundheits‑ und Sicherheitsfunktionen wie EKG, Blutsauerstoffmessung, Schlaftracking, Sturzerkennung und Notruf-SOS. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Angebot? Macht die Apple Watch 10 im Jahr 2026 noch Sinn für Euch? Lasst es uns wissen!