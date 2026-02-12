Möchtet Ihr am Wochenende lieber die Füße hochlegen, statt Euch mit der Hausarbeit zu beschäftigen, kann ein Saugroboter zum echten Helden werden. Vor allem dann, wenn Ihr nicht viel zahlen müsst, wie es jetzt bei einem Roborock-Modell der Fall ist.

Genauer gesagt könnt Ihr Euch jetzt den Roborock Qrevo zum Spitzenpreis abgreifen. Das QV 35A Set, wie es exakt heißt, fällt beim Versandriesen gerade deutlich im Preis. Satte 42 Prozent zieht Amazon von der UVP ab, wodurch Ihr deutlich weniger als 400 Euro zahlen müsst. Ob sich das lohnt, schauen wir uns jetzt an.

Roborock Qrevo Serie: Es muss nicht immer Premium sein

Der Saugroboter bietet eine Leistung von 8.000 Pa. Somit sind auch Kleinstpartikel kein Problem für das Gerät. Tierbesitzer können sich über eine Anti-Verfilzungs-Seitenbürste freuen, die Tierhaare effektiv entfernt. Ein LiDAR-Turm übernimmt die Navigation. Bis zu vier Karten kann das Gerät einspeichern und es bietet zudem eine 3D-Kartenanzeige. In der App lassen sich darüber hinaus auch No-Go-Zonen oder Zeitpläne einrichten, um die Reinigung möglichst effektiv zu gestalten.

Der Roborock Qrevo S (hier im Bild) sieht dem Nachfolger zum Verwechseln ähnlich. / © nextpit Bildquelle: nextpit

Neben der soliden Saugleistung bietet der Qrevo auch eine richtig starke Wischfunktion. Zwei rotierende Wischmopps übernehmen die Reinigung und lassen sich sogar auf bis zu 10 mm anheben, um nasse Teppiche zu verhindern. In der All-in-One-Station werden diese nach getaner Arbeit automatisch gereinigt und getrocknet. Auch eine Staubentleerung und Wasserbefüllung findet hier statt. Habt Ihr also wenig Zeit, übernimmt der Saugroboter die meiste Arbeit für Euch und hält somit die Eigenaufwand recht gering.

Roborock Qrevo QV 35A 349,98 € Der Roborock Qrevo Serie QV 35A ist ein Saug‑ und Wischroboter mit 8.000 Pa Saugkraft, LiDAR‑Navigation und Hindernisvermeidung. Er hat Anti‑Verfilzungs‑Bürsten, hebbare Mopps und ein All‑in‑One‑Dock zum automatischen Leeren, Spülen und Trocknen. Zum Angebot

Saugroboter unter 400 Euro: Lohnt sich das?

Im Angebot befindet sich das QV 35A Set. Dieses unterscheidet sich hauptsächlich in der Saugleistung und der Ausstattung zu anderen Modellen der Qrevo-Serie. Regulär werden hier 599,99 Euro fällig. Doch jetzt bekommt Ihr den Roborock-Saugroboter bereits für 349,98 Euro – günstiger war das Modell bisher nie. Das Modell ist allerdings immer wieder zu diesem Preis bei Amazon erhältlich und sichert sich somit den Platz als Bestseller in der Saugroboter-Kategorie.

Das Angebot ist vor allem für Menschen spannend, die nicht zwingend 20.000-Pa-Saugleistung benötigen und einen günstigen Einstieg in die Welt der Saugroboter suchen, dabei jedoch nicht auf eine gute Qualität verzichten möchten. Die Wischfunktion ist ebenfalls recht spannend und war schon im Vorgänger, dem Qrevo S (Test), ein klarer Pluspunkt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Roborock-Saugroboter interessant für Euch oder fehlt Euch ein Feature? Lasst es uns wissen!