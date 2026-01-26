Hochwertige Saugroboter mit Wischfunktion und Servicestation müssen gar nicht mehr allzu teuer sein. Bei Amazon kommt Ihr jetzt etwa schon für unter 200 Euro an ein beliebtes Roborock-Modell. Wie gut der Preis wirklich ist, zeigen wir euch hier.

Amazons Tipp, eine durchschnittliche Bewertung von 4,3/5 Sternen (über 500 Rezensionen) und laut Amazon über 2.000 Verkäufe im vergangenen Monat: der Roborock Q10 X5+ Saugroboter scheint mächtig beliebt. Und jetzt kostet der Haushaltshelfer samt Station nur noch 199,99 Euro.

Roborock Q10 X5+ 199,99 € Saug- und Wischroboter mit 10.000 Pa Saugkraft, 3-stufiger Wischfunktion, Teppicherkennung (inkl. Anheben des Wischmopps) sowie Hindernisvermeidung per LiDAR. In der Auto-Entleerungsstation entleert sich der Saugroboter selbstständig, wodurch Ihr bis zu 7 Wochen lang nicht tätig werden müsst. Die App bietet Zusatz-Features wie das Einrichten von No-Go-Zonen oder eine schnelle Spot-Reinigung, um einzelne Stellen fix zu reinigen. 199,99 € bei Amazon

Preis-Check: Günstiger war der Roborock noch nie!

Bevor wir euch den Roborock Q10 X5+ genauer vorstellen, nehmen wir erstmal den Preis genauer unter die Lupe. Wie bereits erwähnt, kostet euch der Saugroboter bei Amazon jetzt nur noch 199,99 Euro. Das entspricht immerhin 38 Prozent Rabatt auf den UVP. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt aber erst der Preisvergleich und -verlauf.

Und siehe da: Kein anderer Händler ist günstiger als Amazon und generell war der Saugroboter noch nie günstiger, als jetzt. Der Preis überzeugt also auf jeden Fall schon mal.

10.000 Pa Saugkraft, LiDAR-Navigation & mehr

Doch was bietet euch der Roborock überhaupt? Allen voran besitzt der Q10 X5+ eine gute Saugkraft von 10.000 Pa sowie eine Wischfunktion mit 3 Stufen, damit auch klebrige Flecken gut entfernt werden können. Wichtig dabei: Die automatische Teppicherkennung hebt nicht nur den Mopp an, sondern erhöht auch von allein die Saugkraft, sodass neben Hart- auch Teppichböden gut von Staub befreit werden. Dank des Dual Anti-Tangle System soll dabei ebenso verhindert werden, dass sich Tierhaare und Co. verheddern.

Ein echter Vorteil mit Blick auf den niedrigen Angebotspreis ist die Auto-Entleerungsstation. Diese bietet einen Staubbehälter mit 2,7 l Volumen, wodurch Ihr laut Roborock bis zu 7 Wochen lang nicht selbst tätig werden müsst. Im Saugroboter selbst steckt währenddessen ein 350 ml Staubtank. Hinzu kommen dann noch all die weiteren Vorteile, die man von Roborock-Geräten gewohnt ist. So sollte etwa die LiDAR-Navigation für unfallfreie Fahrten durch die Wohnung sorgen, während Ihr über die App Zusatz-Features wie No-Go-Zonen oder eine fixe Spot-Reinigung nutzen könnt.

