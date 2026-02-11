Die regelmäßige Reinigung der Wohnung ist unerlässlich. Könnt Ihr jedoch mit Saugrobotern nicht viel anfangen, bieten Nass- und Trockensauger die optimale Alternative. Mit dem FloorShine NEW880 hat Eureka jetzt ein Modell der Extraklasse im Angebot.

Der Hersteller ist kein Unbekannter. Bereits seit 1909 besteht Eureka und bietet immer wieder spannende Saugrobter oder Nass- und Trockensauger zu richtig guten Preisen an. Mit dem FloorSHine NEW880 hat das Unternehmen vor einigen Wochen ein neues Gerät nach Deutschland gebracht, das aktuell im Angebot erhältlich ist. Der Akkusauger mit Wischfunktion ist jetzt bei Amazon reduziert.

Eureka FloorShine NEW880 449,99 € Die Eureka FloorShine NEW880 überzeugt mit extrem starker 24.000-Pa-Saugleistung und 180° flachem Design für Reinigung unter Möbeln. Highlights sind die Selbstreinigung mit 100 °C heißem Wasser sowie Auto-, Turbo- und Quick-Modi für alle Böden. Perfekt für alle, die Wert auf eine gründliche Reinigung legen. Zum Angebot

Eureka FloorShine NEW880 – Das erwartet Euch

Akkusauger erfreuen sich extrem großer Beliebtheit. Richtig spannend werden sie allerdings erst, wenn auch eine gute Wischfunktion integriert ist, wodurch Ihr den gesamten Hausputz mit einem Gerät erledigen könnt. Ein perfektes Beispiel für einen solchen Alleskönner liefert Eureka mit dem FloorShine 880, der erst im Oktober 2025 in Deutschland erschienen ist.

Mit einer satten Saugkraft von 24.000 Pa sind selbst Kleinstpartikel kein Problem für das Saug-Ass. Dabei passt sich die Rollbürste des FloorShine NEW880 auch an Eure Möbel an, um eine möglichst lückenlose Reinigung zu gewährleisten. Das Gerät eignet sich aufgrund der Anti-Tangle-Kammzahnbürste ebenfalls für Haustierbesitzer, da sich Haare hierin nicht verheddern können.

Dank der hohen Saugkraft und einer Anti-Tangle-Rollbürste sind auch Tierhaare kein Problem. Bildquelle: Eureka

Damit Ihr wirklich jeden Winkel erreicht, könnt Ihr den Nass- und Trockensauger auch flach auf den Boden legen, also um bis zu 180° justieren, um so ebenfalls unter dem Sofa zu saugen. Eureka hat einen 4.000 mAh starken Akku verbaut, der eine Reinigungszeit von bis zu 60 Minuten verspricht. Diese variiert natürlich, je nachdem, welchen der drei Saugmodi (Turbo/Auto/Quick) Ihr wählt. Über einen Schmutzsensor wird zudem die Saugleistung entsprechend der erkannten Verschmutzung angepasst. Über den LED-Screen bekommt Ihr während des Reinigungsvorgangs die wichtigsten Informationen direkt angezeigt.

Geniale Ladestation inklusive

Damit nicht genug. Denn die Ladestation des NEW880 versorgt den Sauger nicht nur mit Strom, sondern reinigt automatisch die Rollbürste mit bis zu 100 °C heißem Wasser und trocknet diese anschließend mit heißer Luft. Dadurch spart Ihr nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Nerven. Der Schmutzwassertank fasst darüber hinaus 700 ml, während der reguläre Wassertank mit 800 ml auskommt, was für mehr als einen Reinigungsdurchgang in den meisten Wohnungen reichen dürfte.

Eureka Nass- und Trockensauger fast 130 Euro günstiger

Der UVP des Eureka FloorShine NEW880 liegt bei 579 Euro. Aufgrund der Funktionsvielfalt und der schieren Reinigungsleistung ist das durchaus verständlich. Jetzt bekommt Ihr das Gerät bei Amazon jedoch deutlich günstiger. Jetzt spart Ihr 14 Prozent, wodurch der Nass- und Trockensauger von Eureka noch 499,99 Euro kostet.

Noch mehr Eureka-Deals entdecken

Doch es geht sogar noch etwas günstiger, wenn Ihr nicht das absolute Top-Modell benötigt. Genügt Euch eine geringere Saugleistung, die mit 17.000 Pa aber trotzdem noch immer beachtlich ist, könnt Ihr Euch auch den Eureka FLoorShine NEW460 schnappen. Diesen bekommt Ihr jetzt für 179,99 Euro bei Amazon.

Zählt Ihr zur Fraktion der Saugroboter-Fans, erwarten Euch mit dem Eureka J15 Ultra und dem J15 Evo Ultra gleich zwei leistungsstarke Saugroboter mit bis zu 22.000-Pa-Saugkraft, Selbstreinigungsfunktion und ausfahrbarem Wischmopp. Nachfolgend haben wir Euch die zusätzlichen Eureka-Alternativen noch einmal aufgelistet.

Wie ist es bei Euch? Kennt Ihr bereits Geräte von Eureka? Wie sind Eure Erfahrungen? Lasst es uns wissen!