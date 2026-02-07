MediaMarkt haut derzeit einen Großteil seines Sortiments zu spannenden Preisen raus. Hierzu zählen natürlich auch Saugroboter wie der Roborock Qrevo Edge 5V1. Das leistungsstarke Modell wird derzeit um über 400 Euro reduziert und ist jetzt zum Spitzenpreis erhältlich.

Möchtet Ihr Euch einen Saugroboter mit Wischfunktion zulegen, bietet die Mehrwersteuer-Aktion von MediaMarkt eine gute Möglichkeit, um einiges zu sparen. Das zeigt auch ein aktueller Deal zu einem Top-Modell der Qrevo-Serie von Roborock. Mit einem Rabatt von über 400 Euro könnt Ihr bei diesem Angebot nichts falsch machen – oder doch?

Roborock Qrevo Edge 5V1 461,35 € Der Roborock Qrevo Edge 5V1 ist ein Saug‑Wisch‑Roboter mit sehr hoher Saugkraft und Anti‑Tangle‑System. Wichtige Features sind FlexiArm‑Seitenbürste, automatische Mopp‑Reinigung im Dock, präzise Navigation und Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant. Zum Angebot

Roborock Qrevo Edge 5V1 zum Top-Preis: Lohnt sich das?

Schauen wir uns zuerst einmal den Preis genauer an. Aktuell verlangt MediaMarkt noch 549 Euro für den Putzteufel. Seid Ihr jedoch Mitglied des Treueprogramms „myMediaMarkt„, fällt der Preis um weitere 87,65 Euro. Somit kostet der Roborock Qrevo Edge 5V1 noch 461,35 Euro. Das entspricht nicht nur einem extrem starken Angebot, sondern auch einer Ersparnis von über 400 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Ein kurzer Preisvergleich zeigt allerdings, dass es das Gerät im Netz bereits ab 545 Euro beim nächstbesten Händler gibt. Dadurch ist die direkte Ersparnis zwar etwas geringer, allerdings bekommt Ihr für unter 500 Euro ein sehr leistungsfähiges Modell von einem Top-Hersteller geboten, obwohl es nicht ganz dem Bestpreis entspricht. Dieser lag mit 449,10 Euro bereits etwas niedriger. Eine Empfehlung ist der aktuelle Deal dennoch wert.

Was bekommt Ihr für Euer Geld – Der Saugroboter im Check

Der Saugroboter mit Wischfunktion liefert mit 18.500 Pa eine beeindruckende Saugleistung und empfiehlt sich für Flächen von bis zu 320 m². Die lasergesteuerte Navigation wird durch eine KI-Hinderniserkennung unterstützt und eine ausfahrbare Seitenbürste sorgt zudem dafür, dass jede Ecke gründlich gereinigt wird. Der 5.200-mAh-Akku ermöglicht darüber hinaus eine maximale Laufzeit von 180 Minuten. Ein weiteres Highlight findet sich in der starken Wischfunktion. Diese wird durch zwei rotierende Wischmopps ausgeführt, wovon einer ausfahrbar ist. In der Dockingstation wird Euch zudem ein Großteil der Arbeit abgenommen, da hier die Mopps mit heißem Wasser gereinigt werden und auch die Station sich sauber hält.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Roborock zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!