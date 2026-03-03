Ihr sucht ein Tablet, das im Zug entspannt Netflix streamt, aber auch genug Power zum Zeichnen oder kreativen Arbeiten hat? Dann schaut hier unbedingt rein, dieses Modell gibt’s gerade mit einem richtig starken Rabatt.

Ein kompaktes Tablet für Streaming, Surfen und kreative Aufgaben muss nicht teuer sein. MediaMarkt hat gerade ein besonders attraktives Angebot: Das Amazon Fire HD 10 kostet dort nur 89 Euro – ein Preis, der sogar unter dem des Herstellers liegt und das Gerät zu einem echten Schnäppchen macht.

Amazon Fire HD 10 89,00 € Das Amazon Fire HD 10 (64 GB) bietet ein 10,1‑Zoll‑Full‑HD‑Display, einen schnellen Octa‑Core‑Prozessor und bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit – perfekt für Streaming und Alltag. Direkt zum Deal

Amazon-Tablet im Angebot: Darum lohnt es sich für Euch

Das Android-Tablet aus dem Jahr 2023 setzt auf ein 10,1 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln. Im Inneren arbeiten ein Octa-Core-Prozessor und 3 GB Arbeitsspeicher, was für typische Anwendungen wie Video-Streaming, Web-Browsing oder E-Books problemlos ausreicht. Für alle, die ein preiswertes Zweitgerät oder ein Tablet für einfache Aufgaben suchen, ist das Angebot einen Blick wert.

Es handelt sich hierbei um die Variante mit 64 GB internem Speicher, die sich hervorragend als Smart-Home-Zentrale oder Multimedia-Gerät eignet. Serien könnt Ihr in Full-HD genießen, während Ihr beim Surfen im Netz flüssige Bildinhalte geboten bekommt. Auch einige Games laufen bei entsprechenden Einstellungen. Selbst ein 3,5-mm-Klinkenstecker-Anschluss und Bluetooth 5.3 sind mit an Bord.

Das Tablet ist natürlich kein High-End-Gerät. Zu diesem Preis wäre das auch etwas zu viel des Guten. Dennoch erhaltet Ihr ein solides Einsteiger-Modell, das vor allem für Reisen bestens ausgestattet ist. Die UVP liegt bei 194,99 Euro und wird von MediaMarkt gerade um 54 Prozent reduziert. Dadurch zahlt Ihr nur noch 89 Euro für das Amazon Fire HD 10. Versandkosten müsst Ihr ebenfalls keine zahlen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Amazon Fire HD 10 zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen!