Samsung hat nicht nur neue Smartphones auf Lager, sondern auch jede Menge spannender 4K-Fernseher. Hierzu zählt auch ein Mini-LED-Modell, dass jetzt über 600 Euro im Preis fällt. Wie gut der Rabatt wirklich ist und ob sich der Samsung-TV lohnt, erfahrt Ihr hier.

Möchtet Ihr Eure Netflix-Serien oder -Filme auf ein neues Niveau heben, werdet Ihr mit einem günstigen Fernseher in der Regel nicht glücklich. Hier ist häufig das Panel verbesserungswürdig oder die Helligkeit versaut einem den schönen TV-Nachmittag. Anders ist das beim Samsung GQ55QN70F. Dabei handelt es sich um das Einsteigermodell aus Samsungs Mini-LED-Serie, der jetzt zum Spitzenpreis bei MediaMarkt erhältlich ist.

Samsung Mini-LED: Die Technologie macht den Unterschied

Anders, als bei anderen LCD-TVs, setzt Samsung auf die sogenannte Mini-LED-Technologie. Dabei handelt es sich nicht bloß um einen Marketing-Witz, sondern vielmehr um eine deutlich bessere Hintergrundbeleuchtung. Sogenannte Quantum-Mini-LEDs sorgen für eine deutlich feinere Kontraststeuerung, was zu einer besseren Bildqualität (vor allem bei Tageslicht) führt. Hinzu kommt ein 4K-Prozessor mit AI-Upscaling, das beliebte Tizen-UI mit zahlreichen Apps und drei Monate gratis Streaming über WOW.

Fehlt also nur noch der Preis. MediaMarkt verlangt für den Fernseher mit QLED-Panel aktuell 594,15 Euro. Als Vergleichspreis wird die UVP in Höhe von 1.299 Euro angegeben, was einer Ersparnis von über 700 Euro entspricht. Ein kurzer Preis-Check verrät allerdings, dass der nächstbeste Preis im Netz mit 624,92 Euro nur etwas über dem MediaMarkt-Deal liegt. Zusätzlich fallen beim Elektrofachmarkt bis zum 09. März keine Versandkosten an. Immerhin: Günstiger gab es den 55-Zoll-TV bisher nicht. Allerdings gilt das Angebot nur für bestimmte Kunden. Denn es handelt sich erneut um einen speziellen Preis für myMediaMarkt-Kunden. Aber keine Sorge: Die Anmeldung zum Treueprogramm dauert keine zwei Minuten und myMediaMarkt ist völlig kostenlos.

Samsung GQ55QB70F 594,15 € Der SAMSUNG GQ55QN70F liefert mit Neo QLED Mini-LEDs und NQ4-AI-Gen2-Prozessor ein kontrastreiches 4K-HDR-Bild. 144 Hz, VRR/FreeSync und Tizen mit 7 Jahren Updates sorgen für flüssiges Gaming. Jetzt ohne Versandkosten zuschlagen! Zum Angebot

Lohnt sich das TV-Angebot bei MediaMarkt?

Mit einem Mini-LED-Fernseher macht Ihr in der Regel nichts falsch. Vor allem bei Tageslicht sorgt das Backlight für ein klares Bild. Der Samsung GQ55QN70F ist ein aktuell günstiges Einsteigermodell in diesem Segment, das auch mit Gaming-Features und einer guten Darstellung bei schnellen Bewegungen glänzt (etwa bei Sportübertragungen). Er schwächelt etwas in dunklen Räumen, wenn man ihn mit einem OLED-Modell vergleicht. Allerdings kosten diese auch deutlich mehr. Insgesamt schnappt Ihr Euch hier einen starken Smart-TV zum richtig guten Kurs, der Fernseh- und Gaming-Fans gleichermaßen glücklich machen dürfte.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Samsung-TV interessant für Euch oder spart Ihr lieber auf ein OLED-Modell? Lasst es uns wissen!