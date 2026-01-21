Ein neuer TV soll her, aber Ihr möchtet nicht zu viel ausgeben? Dann könnt Ihr bei Samsung jetzt ein starkes Angebot zu einem aktuellen QLED-Modell finden. Die 65-Zoll-Variante ist dank einer Aktion sogar so günstig wie nie zuvor.

Beim Hersteller Samsung bekommt Ihr gerade eine Aktion geboten, durch die Ihr bei bestimmten Produkten 5 Prozent zusätzlich sparen könnt. Was sich nicht nach wirklich viel anhört, kann in Verbindung mit ohnehin schon guten Preisen jedoch zum echten Schnäppchen-Tipp avancieren. Das beste Beispiel liefert der aktuelle QLED-4K-TV von Samsung „QEF1“. Diesen gibt es mit 65 Zoll jetzt zum bisher günstigsten Preis.

Bestpreis für Samsung-TV: Dieser Deal lohnt sich!

In der Regel sind Samsung-Fernseher nicht unbedingt billig. Die Einsteigermodelle gibt es zwar ab und an im Angebot bei hiesigen Discountern, echte QLED-Qualität kann Euch aber auch 1.000 Euro und mehr kosten. Etwas anders ist das beim QEF1. Dieser bietet eine kosteneffiziente Variante, wenn Ihr die Paneltechnologie schon immer einmal ausprobieren wolltet. Das 65-Zoll-Modell war in den vergangenen Wochen allerdings mit Preisen jenseits der 600 Euro auch kein wirklicher Schnapper. Aufgrund der aktuellen Samsung-Aktion fällt das Angebot jetzt allerdings auf 550,05 Euro für den QEF1 und erreicht damit einen neuen Bestpreis.

Auf der Produktseite seht Ihr einen Preis über 579 Euro. Allerdings versteckt sich hier auch die Information zur Aktion und Ihr seht den Deal-Preis anschließend im Warenkorb. Ist Euch das noch etwas zu teuer oder möchtet Ihr einfach eine kleinere Variante, könnt Ihr Euch die 50-Zoll-Version ebenfalls zum Bestpreis schnappen. Hierfür verlangt Samsung jetzt nur noch 379,05 Euro.

Samsung QLED QEF1 379,05 € Der Samsung QEF1 überzeugt mit einem brillanten 4K QLED-Display, Vision AI und HDR10+ für lebendige Farben sowie automatischer Bildoptimierung. Der AI-Prozessor gewährleistet flüssiges Gaming durch Motion Xcelerator und AI Auto Game Mode. Ergänzt wird dies durch das intuitive Tizen OS für nahtlose Smart-TV-Nutzung. Perfekt für alle, die QLED-Qualität zum günstigen Preis erleben möchten. ​ Zur 65-Zoll-VersionZur 50-Zoll-Version

Samsung QLED QEF1 (2025): Das bietet der 4K-Fernseher

Neben einer hohen Auflösung, ist natürlich das QLED-Panel besonders interessant. Es sorgt für eine tolle Bildqualität mit hohen Kontrasten und hervorragenden Farben. Der QEF1 bietet somit einen günstigen Einstieg in die QLED-Welt. Dank Quantum HDR, HDR 10+ und HLG wird das Bild zusätzlich aufgewertet. Ein 4K AI Upscaler sorgt zudem dafür, dass auch ältere Inhalte in entsprechender Qualität dargestellt werden können. Drei HDMI-, ein USB- und ein LAN-Anschluss sind auf der Rückseite angebracht.

Als Betriebssystem kommt Samsung Tizen zum Einsatz, das mit einem eigenen Web Store und zahlreichen Apps aufwartet. Für Gamer dürfte vor allem der ALLM (Auto-Low-Latency-Mode) interessant sein. Da es sich jedoch um einen Einsteiger handelt, müsst Ihr bei diesem Preis auch einige Abstriche vornehmen. Neben dem schwächelnden Sound, bietet das Panel nur 50 Hz. Das ist für ein Modell von 2025 etwas gering, stört beim Serien und Filme schauen allerdings nicht wirklich. Seid Ihr allerdings auf der Suche nach einem Marken-Fernseher und möchtet in den QLED-Genuss kommen, während Ihr Euren Geldbeutel schont, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen. Allerdings gilt das Angebot nur noch bis zum 04. Februar.

Was haltet Ihr von dem Samsung-Fernseher? Ist das Angebot interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!