Beim Online-Shopping fliegen einem die Rabatte nur so um die Ohren. Das gilt auch für einen aktuellen MediaMarkt-Deal, bei dem der Elektrofachmarkt kurzerhand den Preis eines QNED-TVs von LG um 60 Prozent senkt.

Durch den Mega-Rabatt sinkt der Preis des LG QNED963A6A deutlich unter die 1.000-Euro-Marke. Das Gerät zählt zur oberen Mittelklasse und kann unter anderem mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll, einer Bildwiederholrate über 144 Hz und zahlreichen Bildverbesserungen punkten. Dennoch solltet Ihr diesen Deal mit Vorsicht genießen.

LG QNED93A6A 899,00 € LG 65QNED93A6A: Mini-LED sorgt für hohen Kontrast und Helligkeit dank Precision Dimming Pro, 4x HDMI 2.1 mit VRR 144 Hz macht ihn zum Gaming-Star. webOS 25 und 40W Dolby Atmos bieten perfektes Streaming und immersiven Sound. Perfekt für alle Film- und Gaming-Fans. Zum Angebot

LG QNED im Angebot: Das zahlt Ihr bei MediaMarkt

Schauen wir vorab auf den Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung des 4K-Fernsehers liegt bei 2.299 Euro. Für LG-Geräte kein unüblicher Preis. Hiervon zieht MediaMarkt jetzt die 60 Prozent Rabatt ab, wodurch Ihr noch 899 Euro zahlen dürft. Versandkosten erwarten Euch hier nicht. Im Falle des LG QNED93A6A handelt es sich zudem um einen oberen Mittelklasse- beziehungsweise High-End-Fernseher des Unternehmens, die nicht selten 1.500 Euro und mehr kosten.

Allerdings übertreibt MediaMarkt mit dem Rabatt deutlich. Da sich dieser auf den UVP bezieht, wirken die Prozente deutlich besser, als sie im direkten Preisvergleich tatsächlich sind. Das nächstbeste Angebot (ohne Drittanbieter) im Netz erhaltet Ihr aktuell bei electronic4you. Hier zahlt Ihr jedoch bereits 1.148 Euro. Den bisherigen Bestpreis verpasst der MediaMarkt-Deal ebenfalls um 100 Euro. Allerdings galt dieser im November 2025 und somit in der größten Rabatt-Zeit des Jahres. Versteht mich nicht falsch: Der Deal kann sich wirklich rentieren, da auch die vergangenen Angebote nur bedingt besser waren. Dennoch solltet Ihr nicht mit dem Gedanken kaufen, dass Ihr hier 60 Prozent spart. Gut ist dieser LG-Deal dennoch.

4K, 144 Hz und 65 Zoll: Das bietet Euch der Fernseher

Doch wofür zahlt Ihr denn nun fast 900 Euro? Beim angebotenen LG QNED93A6A erwartet Euch eine Bilddiagonale von 65 Zoll (ca. 1,65 m). Wie der Name es vermuten lässt, kommt hier ein QNED-Panel zum Einsatz. Dieses bietet Full-Array-Mini-LED-Backlight mit lokalem Dimming, was zu höheren Helligkeiten und besserem Kontrast führt. Die native Bildwiederholrate liegt bei 100 bzw. 120 Hz, kann durch VRR im Gaming-Modus jedoch auf 144 Hz erhöht werden. Dank HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ und HLG wird zudem das Serien- und Filmerlebnis verbessert.

Die nötige Leistung bringt zudem ein „a8 Gen2 AI“-Prozessor, der über AI Super Upscaling verfügt und sogar in teureren Geräten zum Einsatz kommt. Auf der Rückseite finden sich vier HDMI-2.1-Ports, die Gaming bei 4K@120 Hz ermöglichen. Zur weiteren Verbesserung zählen ALLM, AMD FreeSync und ein geringer Input-Lag. Natürlich könnt Ihr den LG-TV auch via Sprachbefehl steuern und dank 40-W-Audioleistung ist auch eine Soundbar eher optional. Möchtet Ihr das volle Heimkino-Erlebnis, kommt Ihr dennoch nicht um eine solche herum.

Für wen lohnt sich der Fernseher?

LG ist Marktführer im Bereich der OLED-TVs. Diese kosten jedoch auch deutlich mehr, als ein QNED-Modell. Dennoch befinden sich letztere nur knapp unter den teureren Geräten und können mit einer starken Bildqualität und vielen Premium-Features aufwarten. Das gilt auch für den hier angebotenen LG QNED93A6A. Legt Ihr Wert auf diese Dinge und zockt zudem noch gerne auf Eurer Playstation 5, können wir Euch diesen Deal nur ans Herz legen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der LG-Fernseher interessant für Euch oder investiert Ihr lieber in ein OLED-Modell? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!