Amazon reduziert gerade einen Nass- und Trockensauger um die Hälfte. Dabei handelt es sich um ein Modell von Hersteller Tineco, das vor allem auf Hartböden zeigen soll, was es leisten kann. Für kurze Zeit zahlt Ihr hier keine 150 Euro mehr.

Euer Saugroboter schafft es einfach nicht, Eure Wohnung richtig zu säubern? Dann solltet Ihr besser selbst Hand anlegen. Die komfortabelste Lösung bieten in diesem Fall Nass- und Trockensauger. Allerdings sind die Geräte nicht gerade günstig. Anders sieht das bei einem aktuellen Amazon-Deal aus: Hier bekommt Ihr mit dem Tineco iFloor 5 Breeze Complete für 149 Euro einen echten Geheimtipp geboten.

Tineco iFloor 5 Breeze Complete 149,00 € Der Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete saugt und wischt kabellos mit 35 Minuten Akkulaufzeit und 190 Watt bis 190 m² sauber. Große Tanks (0,8/0,72 l), Selbstreinigung und Eco-/Max-Modi meistern jeden Hartboden-Schmutz mühelos. Zum Angebot

Tineco iFloor 5 Breeze Complete: Jetzt zum Knaller-Preis sichern

Der Akku-Saugwischer macht genau das, was sein Name vermuten lässt. Er saugt und wischt in einem Arbeitsgang und das erledigt er mit einer Leistung von 190 Watt. Mit einer Laufzeit von bis zu 35 Minuten kann er dabei kleinere bis mittlere Wohnungen problemlos beackern. Über ein Zwei-Tank-System werden sauberes und schmutziges Wasser getrennt und dank HEPA-Filtern wird auch feiner Schmutz nicht in der Luft herumgewirbelt. Aufgrund seiner Bauart bietet er auch eine Kantenreinigung. Mit einem Gewicht von über 4 kg ist er zudem nicht allzu schwer. Ein LC-Display fehlt hier allerdings.

Habt Ihr vor allem Hartböden in Eurem Zuhause, ist der Tineco iFLoor 5 Breeze Complete bestens geeignet. Auf Teppichen dürfte er etwas Schwierigkeiten bekommen, was nicht heißen soll, dass Ihr diese nicht sauber bekommt. Das kabellose Gerät wird zudem mit einer Ladestation geliefert, die auch eine Reinigung der Wischrolle übernimmt. Im Paket sind zudem zusätzliche Bürstenrollen, ein Ersatz-HEPA-Filter und Reinigungsmittel enthalten. Regulär zahlt Ihr für den Akku-Saugwischer 299 Euro. Jetzt fällt der Preis jedoch um 50 Prozent, wodurch Ihr nur noch 149 Euro für den Tineco iFloor 5 Breeze auf den Tisch legen müsst. Das entspricht auch dem bisherigen Bestpreis für das Gerät.

Was haltet Ihr vom Tineco-Sauger? Ist der Nass- und Trockensauger interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu anderen Modellen? Lasst es uns wissen!