Mit einem Balkonkraftwerk habt Ihr die Möglichkeit, selbst Strom zu erzeugen. Dadurch könnt Ihr Eure Stromkosten merklich senken. Auch im Winter kann sich eine Anschaffung lohnen. Dies zeigt ein aktueller Amazon-Deal.

Logisch, für ein Balkonkraftwerk benötigt man Sonne. Die Mini-Solaranlagen nutzen die Sonnenenergie, um sie in nutzbaren Strom zu wandeln. Bei der aktuellen Wetterlage zeigt sich der Himmelskörper jedoch eher selten. Dennoch lohnt sich die Anschaffung im Winter durchaus. Denn aktuell ist die Nachfrage eher gering, wodurch auch die Kosten sinken. So könnt Ihr Euch jetzt den Amazon-Bestseller samt Halterungen und 10-Meter-Kabel zum absoluten Bestpreis schnappen.

800-W-Balkonkraftwerk im Komplettset: Das erwartet Euch!

Das Set besteht aus allem, was Ihr benötigt. Den Anfang machen zwei bifaziale Tongwei-Solarmodule, die mit jeweils 500-Watt-Leistung aufwarten. Ein 800-Watt-Wechselrichter der Firma Growatt wandelt die gewonnene Energie dann in nutzbaren Strom um. Wichtig ist, dass die Solarmodule mehr Leistung bieten, um einen Überhang zu erzeugen, der dafür sorgt, dass der Wechselrichter auf maximaler Power läuft. Ein 10-Meter-Kabel, sowie zwei 2-Meter-Verlängerungskabel, eine Wechselrichterhaltung und zwei Garten- bzw. Flachdachhalterungen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Arbeit des Balkonkraftwerks könnt Ihr zudem über die App verfolgen.

Die Installation eines Balkonkraftwerks ist recht simpel. Wichtig ist, dass eine entsprechende Steckdose in der Nähe ist. Das gesamte Set wird zudem von Solakon angeboten, allerdings über Amazon vertrieben. Mieter haben zudem seit 2024 einen gesetzlichen Anspruch auf ein Balkonkraftwerk, es sei denn, der Vermieter findet einen triftigen Grund für eine Ablehnung.

Darum lohnt sich der Kauf im Winter

Während Ihr 2023 noch eine halbe Niere für ein Balkonkraftwerk auf dem Schwarzmarkt verkaufen musstet, ist das mittlerweile nicht mehr der Fall. Dennoch sind Balkonkraftwerk-Komplettsets eine Investition. Dementsprechend liegt die UVP für das Solakon-Paket bei 569,99 Euro. Diese sinkt jetzt allerdings bis zum 18. Januar auf 389,98 Euro. Erfahrungsgemäß wird das Set allerdings auch danach immer zu einem ähnlichen Preis erhältlich sein. Im Frühling, Sommer und Herbst könnten die Kosten jedoch wieder deutlich steigen. Das Set führt zudem die Bestenliste bei Amazon an und hat eine Bewertung von 4,5 Sternen aus über 1.900 Rezensionen.

Möchtet Ihr also Strom selbst erzeugen und interessiert Euch schon länger für die Mini-Solaranlagen, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits ein Balkonkraftwerk im Einsatz? Lasst es uns wissen!