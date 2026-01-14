Zugegeben: Einen Saug- und Wischroboter könnt Ihr Euch schon deutlich günstiger schnappen. Allerdings fehlt dann eben das Aufräum-Feature in Form eines Roboterarms. Wer das innovative Gerät mal ausprobieren will, hat jetzt immerhin die Möglichkeit, mit Rabatt an den Saros Z70 ranzukommen. nextpit hat die Details.
So viel zahlt Ihr für den Roboter
Zum Angebot steht der Roborock Saros Z70. Den UVP in Höhe von 1.299 Euro streicht Amazon aktuell auf 999 Euro runter. Ihr spart Euch dadurch satte 23 Prozent. Im Preisvergleich steht Amazon ziemlich gut da, kein anderer Händler ist aktuell günstiger. Aber Achtung: Anscheinend gilt der Preis nur noch bis zum 18. Januar, bei Interesse also besser nicht zweimal überlegen.
Lohnt sich der Amazon-Preis?
Neben dem offensichtlichen Roboterarm, der laut Roborock Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 300 g aus dem Weg räumt, ist der Saros Z70 allen voran ein richtig starker Saug- und Wischroboter. Er kommt mit einer Saugleistung von 22.000 Pa daher und entfernt mühelos Staub, Haare und Krümel. Flecken beseitigt er dank des Wischvorgangs mit heißem Wasser ohne Aufwand. Je nach Empfindlichkeit Eurer Böden oder dem Verschmutzungsgrad, könnt Ihr 30 verschiedene Wasserdurchflussstufen einstellen. Erreicht der Roboter einen Teppich, hebt er seinen Mopp um 22 mm an und saugt diesen ab. Auch Türschwellen mit einer Höhe von bis zu 4 cm sind kein Problem für ihn. Nach der Reinigung geht’s für den Saros Z70 wieder zurück in seine Station, in der er seinen Staubbehälter leert, seinen Wischmopp reinigt und anschließend trocknet.
|UVP
|1.299,00 €
|Verfügbarkeit
|ja
|Marktstart
|Januar 2025
|Saugen
|✓
|Wischen
|✓
|App-Steuerung
|✓
|Hindernis-Erkennung
|✓
|Karten-Funktion
|✓
Wir haben den Saros Z70 übrigens bereits getestet. Das Ergebnis: eine „bärenstarke Saug- und Wischleistung“. Negativ ist uns jedoch der Preis ins Auge gefallen, der damals noch um die 1.799 Euro lag. Für die aktuellen 999 Euro ist der Roboter also schon beinahe ein Schnäppchen.
