Ein Saugroboter, der Euch nicht nur das Saugen und Wischen abnimmt, sondern auch ganz nebenbei herumliegende Socken aufhebt? Roborock macht’s möglich. Den Saros Z70 gibt’s bei Amazon jetzt mit 23 Prozent Rabatt.

Zugegeben: Einen Saug- und Wischroboter könnt Ihr Euch schon deutlich günstiger schnappen. Allerdings fehlt dann eben das Aufräum-Feature in Form eines Roboterarms. Wer das innovative Gerät mal ausprobieren will, hat jetzt immerhin die Möglichkeit, mit Rabatt an den Saros Z70 ranzukommen. nextpit hat die Details.

So viel zahlt Ihr für den Roboter

Zum Angebot steht der Roborock Saros Z70. Den UVP in Höhe von 1.299 Euro streicht Amazon aktuell auf 999 Euro runter. Ihr spart Euch dadurch satte 23 Prozent. Im Preisvergleich steht Amazon ziemlich gut da, kein anderer Händler ist aktuell günstiger. Aber Achtung: Anscheinend gilt der Preis nur noch bis zum 18. Januar, bei Interesse also besser nicht zweimal überlegen.

Roborock Saros Z70 999,00 € Der Saugroboter beeindruckt mit einer Saugleistung von bis zu 22.000 Pa und intelligenter StarSight 2.0-Navigation , die Hindernisse präzise erkennt und umgeht. Dank des einzigartigen OmniGrip™-Fünf-Achsen-Arms kann sie sogar leichte Objekte erkennen und an andere Orte bewegen, um gründlicher zu reinigen. Kombiniert mit 7,98 cm Bauhöhe und fortschrittlicher App- & Sprachsteuerung wird er zu einer besonders zukunftsweisenden Reinigungslösung für Euer Zuhause. 999,00 € bei Amazon

Lohnt sich der Amazon-Preis?

Neben dem offensichtlichen Roboterarm, der laut Roborock Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 300 g aus dem Weg räumt, ist der Saros Z70 allen voran ein richtig starker Saug- und Wischroboter. Er kommt mit einer Saugleistung von 22.000 Pa daher und entfernt mühelos Staub, Haare und Krümel. Flecken beseitigt er dank des Wischvorgangs mit heißem Wasser ohne Aufwand. Je nach Empfindlichkeit Eurer Böden oder dem Verschmutzungsgrad, könnt Ihr 30 verschiedene Wasserdurchflussstufen einstellen. Erreicht der Roboter einen Teppich, hebt er seinen Mopp um 22 mm an und saugt diesen ab. Auch Türschwellen mit einer Höhe von bis zu 4 cm sind kein Problem für ihn. Nach der Reinigung geht’s für den Saros Z70 wieder zurück in seine Station, in der er seinen Staubbehälter leert, seinen Wischmopp reinigt und anschließend trocknet.

Roborock Saros Z70 Datenblatt zum Testbericht UVP 1.299,00 € Verfügbarkeit ja Marktstart Januar 2025 Saugen ✓ Wischen ✓ App-Steuerung ✓ Hindernis-Erkennung ✓ Karten-Funktion ✓

Wir haben den Saros Z70 übrigens bereits getestet. Das Ergebnis: eine „bärenstarke Saug- und Wischleistung“. Negativ ist uns jedoch der Preis ins Auge gefallen, der damals noch um die 1.799 Euro lag. Für die aktuellen 999 Euro ist der Roboter also schon beinahe ein Schnäppchen.

Roborock Saros Z70 999,00 € Der Saugroboter beeindruckt mit einer Saugleistung von bis zu 22.000 Pa und intelligenter StarSight 2.0-Navigation , die Hindernisse präzise erkennt und umgeht. Dank des einzigartigen OmniGrip™-Fünf-Achsen-Arms kann sie sogar leichte Objekte erkennen und an andere Orte bewegen, um gründlicher zu reinigen. Kombiniert mit 7,98 cm Bauhöhe und fortschrittlicher App- & Sprachsteuerung wird er zu einer besonders zukunftsweisenden Reinigungslösung für Euer Zuhause. 999,00 € bei Amazon