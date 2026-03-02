Bei MediaMarkt ist aktuell eine Garmin Smartwatch im Angebot, die sich klar von klassischen Outdoor Modellen absetzt: leichter, flacher, moderner – und trotzdem vollgepackt mit Funktionen. Wir schauen uns das Angebot mal genauer an.

Die Smartwatch trifft einen Sweet Spot, den viele Garmin-Fans seit Jahren suchen: eine Uhr, die das typische Outdoor-Gen mitbringt, aber ohne das wuchtige Auftreten klassischer Fenix- oder Epix-Modelle auskommt. Stattdessen setzt sie auf ein flaches, angenehm leichtes Design, ein großes Display und moderne Materialien, die sie im Alltag deutlich eleganter wirken lassen. Genau diese Mischung macht das Modell ohnehin spannend, und der aktuelle Preis verstärkt diesen Eindruck noch einmal deutlich.

Eine Smartwatch mit Taschenlampe?

Die Garmin Venu X1 setzt auf ein besonders leichtes, flaches Gehäuse aus faserverstärktem Polymer, kombiniert mit einer Titan-Rückseite für zusätzliche Stabilität. Das große AMOLED-Display sorgt für hohe Helligkeit und klare Darstellung, geschützt durch widerstandsfähiges Saphirglas. Ihr könnt das Display normal oder mit Always-On-Funktion nutzen. Das moosgrüne Nylonarmband ist 24 mm breit, atmungsaktiv und für sportliche Einsätze ausgelegt.

Garmin Venu X1 Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Fitnessarmbanduhr Verfügbarkeit ja UVP 799,99 € Farbe Grün

Schwarz Betriebssystem Garmin Watch OS Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform eckig Displaygröße 2 zoll Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen

Zu den zentralen Funktionen gehören ein präzises Multiband-GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou), über 100 Sportprofile und umfangreiche Gesundheitsmessungen wie Herzfrequenz, Stresslevel, Schlafanalyse und Body Battery. Die Uhr bietet zudem Telefonie über Bluetooth, Offline-Musik, 32 GB Speicher sowie vorinstallierte Karten für Navigation und Outdoor-Tracking. Die Akkulaufzeit fällt für ein AMOLED-Modell ungewöhnlich lang aus und hält im Smartwatch-Modus bis zu acht Tage durch. Sie ist wasserdicht bis zu 5 ATM, was absolut ausreicht, wenn Ihr nicht auf den nächsten Tauchgang wollt.

Ein besonderes Feature: eine integrierte LED-Taschenlampe, die am oberen Rand der Smartwatch sitzt. So werdet Ihr auch bei nächtlichen Outdoor-Abenteuern nicht im Dunkeln gelassen.

Ein Preis, der aufhorchen lässt

Die Garmin Venu X1 in Moosgrün ist bei MediaMarkt aktuell für 549 Euro erhältlich und damit 31 Prozent unter der UVP von 799,99 Euro. Die Uhr wird versandkostenfrei angeboten und ist sofort lieferbar.

Nicht nur MediaMarkt bietet dieses krasse Angebot gerade an, Ihr könnt die Smartwatch für den gleichen Preis auch bei CoolBlue sowie Amazon bekommen. Bei allen dreien zahlt Ihr gerade keinen Versand. Wir wissen bei keinem der Anbieter, wie lange das Angebot läuft.

Was haltet Ihr von diesem Angebot? Würdet Ihr euch die Smartwatch jetzt kaufen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!