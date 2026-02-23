Smarte Fernseher sind längst in den meisten Haushalten zu finden. Seid Ihr allerdings nicht zufrieden und wollt ein noch größeres Bild oder fiebert schon der WM 2026 entgegen, solltet Ihr bei Amazon vorbeischauen. Der Versandriese verscherbelt jetzt einen 4K-Beamer unter 70 Euro.

Egal, ob Ihr Filme, Sport oder Gaming liebt – ein Beamer ermöglicht ein Kino-Feeling, das kaum ein Smart-TV erreicht. Zusätzlich sind die Geräte mobiler und in den meisten Fällen deutlich günstiger. Das gilt auch für den absoluten Topseller von Amazon. Der Wowlink 4K-Beamer fällt jetzt um 33 Prozent im Preis, wodurch Ihr keine 70 Euro mehr zahlen müsst. Was das kleine Gerät leistet, verrät Euch nextpit.

Amazon-Bestseller im Check: Das bietet Euch der Beamer

Das Modell unterstützt, wer hätte es gedacht, 4K HDR-Videowiedergabe. Zusätzlich verfügt das Gerät bereits über integrierte Streaming-Apps, wie etwa Netflix, Prime Video & Co. Allerdings benötigt Ihr hierfür einen jeweiligen Account, während die zusätzliche Anschaffung eines Streaming-Sticks entfällt. Über Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.4 bietet er auch moderne Möglichkeiten zur kabellosen Konnektivität. Eine automatische Trapezkorrektur (Auto Keystone) sorgt zudem dafür, dass die Wiedergabe stets rechteckig erscheint. Dank des schwenkbaren Fußes könnt Ihr den Beamer zudem um 180° drehen und so auch ein Bild an die Decke projizieren. Selbst für kleinere Räume eignet sich das Gerät dank Short-Throw-Funktion.

Der Wowlink-Beamer nutzt eine Keystone-Korrektur und ermöglicht Wiedergaben auf 35 – 110 Zoll. Bildquelle: Wowlink

Schauen wir auf die technischen Daten müsst Ihr jedoch mit einigen Abstrichen rechnen. Denn die native Auflösung liegt nur bei 720p (1.280 x 720 Pixel), was dazu führt, dass 4K-Inhalte skaliert werden, was die Schärfe des Bildes etwas beeinträchtigt. Außerdem liegt die Helligkeit bei 200 ANSI-Lumen, was vor allem in hellen Räumen zum Problem werden kann. Doch ein Kontrastverhältnis von 10.000:1 und auch die smarten Funktionen sprechen klar für den Beamer.

Lohnt sich das Amazon-Angebot?

Bleibt natürlich die Frage, die wir uns immer am Ende eines Deals immer stellen: Lohnt sich das Teil überhaupt? Die Antwort ist hier nicht ganz so einfach. Denn Ihr bekommt hier einen guten Einstiegs-Beamer geboten, der mit seinem Preis von nur 68,99 Euro absolut überzeugt. Allerdings müsst Ihr hier mit einer skalierten Auflösung und einer etwas schwachen Helligkeit rechnen, die vor allem Bundesliga-Fans stören dürften. Immerhin: Die WM 2026 wird in Deutschland nachts übertragen, was für den Beamer spricht. Alles in allem können wir Euch den Wowlink-Beamer empfehlen, wenn Ihr keine extremen Ansprüche an ein solches Gerät stellt.

Möchtet Ihr einfach eine Alternative zum smarten Fernseher und nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen, könnt Ihr hier getrost zugreifen. Für höhere Ansprüche solltet Ihr Euch lieber nach Modellen von XGIMI & Co. umschauen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist Angebot interessant für Euch oder stören Euch die negativen Punkte zu sehr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!