Ihr steckt mitten im Umzug oder möchtet endlich diese Lampe anbringen, die seit Jahrzehnten in der Vorratskammer liegt? Dann findet Ihr bei toom jetzt das perfekte Werkzeug. Der Baumarkt leert aktuell seine Lager und haut hier unter anderem einen Akku-Bohrschrauber samt Zubehör irre günstig raus.

Mit zahlreichen Baumärkten zählt toom zu den größten Anbietern rund ums Handwerk in Deutschland. Auch im Online-Shop finden sich immer wieder spannende Deals. Einige Angebote sind sogar exklusiv im Netz erhältlich, wie die aktuelle Lagerräumungs-Aktion zeigt. Neben vielen Kleinteilen für Garten und Wohnung sind auch einige Werkzeuge reduziert. Mit dabei: Der Akku-Bohrschrauber BS18 von Metabo, den Ihr jetzt samt Zubehör für weniger als 70 Euro ergattern könnt.

Metabo BS18 65,99 € Der Metabo BS 18 ist ein handlicher 18V-Akku-Bohrschrauber mit bis zu 48 Nm Drehmoment und 2-Gang-Getriebe für typische Bohr- und Schraubarbeiten im Alltag. Er bietet ein Schnellspannbohrfutter, integriertes LED-Arbeitslicht sowie Kompatibilität mit dem Metabo/CAS-Akkusystem für mehrere Geräte. Jetzt im Set mit zwei Akkus und Ladegerät schnappen. Zum Angebot

Das bietet Euch der Akku-Bohrschrauber im Detail

Das Wichtigste zuerst: Das Gerät wird zusammen mit zwei Akkus und einem Ladegerät zu Euch nach Hause geschickt. Mittlerweile scheint dies eher eine Seltenheit zu sein und in vielen Fällen müsst Ihr Euch die passenden 18-V-Akkus gesondert kaufen. Der maximale Drehmoment des Akku-Bohrschraubers liegt bei 48 Nm, während Ihr diesen in 0,5-Nm-Schritten anpassen könnt. Die Bohrfutterspannweite beträgt höchstens 10 mm, wodurch sich das Gerät perfekt für Heimwerker-Arbeiten eignet. Bohrt Ihr in einer dunklen Ecke, sorgt das integrierte Licht zudem für ausreichend Sicht.

Warum lohnt sich das toom-Angebot?

Der Metabo BS18 ist ein gelungener Heimerwerker-Bohrer. Für den profesionellen Einsatz könnte das Gerät nur bedingt nützlich sein. Im eigenen Haus, um etwa Lampen anzubringen oder Regale zu montieren, fühlt sich das Werkzeug jedoch wohl. Als Teil der Lagerräumungs-Aktion fällt der Preis des Akku-Bohrschraubers von 109,99 Euro auf gerade einmal 65,99 Euro. Versandkosten fallen keine an. Um den Rabatt zu nutzen, müsst Ihr lediglich den Gutschein SALE40 im Warenkorb nutzen.

Vor allem Heimwerker sollten sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Ihr kommt hier sehr günstig an einen leistungsfähigen Akku-Bohrschrauber, mit dem Ihr Holz und sogar Stahl (bis zu 10 mm) durchbohren könnt. Möchtet Ihr nicht gleich die Preise von Bosch, Makita & Co. zahlen, seid Ihr mit dem aktuellen toom-Deal bestens beraten. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen: Das Angebot gilt nur noch bis zum 04. März 2026.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Akku-Borhschrauber interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!