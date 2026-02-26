Licht prägt jede Atmosphäre, es entscheidet, ob ein Raum ruhig, lebendig oder kühl wirkt. Genau damit spielt ein Ambilight TV von Philips, der statt nur ein Bild zu zeigen die Wahrnehmung des ganzen Raums verändert. Bei MediaMarkt bekommst du ihn jetzt so günstig wie nie.

Fernseher mit Ambilight sind dafür bekannt, Wohnräume nicht nur zu beleuchten, sondern ihnen eine eigene Stimmung zu geben. Der Philips 65OLED760/12 macht das besonders gut und wird durch ein aktuelles MediaMarkt‑Angebot plötzlich zu einem der attraktivsten Deals im 65‑Zoll‑Segment. Wer nach einem OLED sucht, der mehr kann als „nur Bild“, sollte hier genauer hinsehen.

PHILIPS OLED Ambilight TV (65OLED760/12) 999,00 € Der Philips‑Ambilight-TV bietet ein OLED‑Panel mit hoher Kontrastdarstellung, flüssiger Bewegung und präziser Farbwiedergabe. HDMI‑2.1‑Anschlüsse ermöglichen hohe Bildraten für aktuelle Konsolen, während das System schnelle Reaktionszeiten und eine stabile Signalverarbeitung liefert. 999,00 € bei MediaMarkt

Philips Ambilight-TV: Kino-Effekt fürs Wohnzimmer

Mit seinem dreiseitigen Ambilight schafft er etwas, das viele Fernseher in dieser Preisklasse nicht einmal ansatzweise erreichen: Er bezieht den ganzen Raum in das Geschehen ein. Die Farben des Bildes wandern sanft über die Wand, die Atmosphäre verändert sich mit jeder Szene, und selbst alltägliche Inhalte wirken plötzlich größer, lebendiger und intensiver.

Das 65‑Zoll‑Panel liefert dank OLED‑Technologie perfektes Schwarz, kräftige Farben und eine sehr hohe Bildhomogenität. Unterstützt werden alle wichtigen HDR‑Formate wie Dolby Vision, HDR10+ und HLG, sodass Filme und Serien ihr volles Kontrast‑ und Farbspektrum ausspielen können. Das Ambilight verstärkt die Immersion zusätzlich, indem es die Farben des Bildes dynamisch auf die Wand projiziert. So sorgt der Fernseher für ein deutlich intensiveres Seherlebnis.

Auch für Gamer ist der Fernseher gut geeignet: Mit HDMI 2.1, VRR und 120 Hz ist er optimal für PS5, Xbox Series X und schnelle PC‑Games ausgelegt. Bewegungen wirken flüssig, der Input‑Lag bleibt niedrig und das Panel zeigt auch in actionreichen Szenen eine stabile Darstellung. Die Smart‑TV‑Oberfläche reagiert schnell, Apps starten ohne Verzögerung und die Bedienung bleibt intuitiv.

Großer Fernseher – großer Rabatt bei MediaMarkt

Besonders attraktiv wird das Gesamtpaket durch den aktuellen Preis, der den Fernseher weit unter das Niveau vergleichbarer OLED‑Modelle drückt. Statt der ursprünglichen UVP von 2.499 Euro kostet der Philips-TV derzeit 999 Euro, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Der Preisverlauf zeigt vor allem eines: Das aktuelle Angebot sticht klar aus dem üblichen Niveau heraus.

Der Ambilight-TV hat in diesem Angebot den Tiefstpreis geknackt, er war noch nie günstiger. Auch sonst: Billiger könnt Ihr ihn gerade nirgends bekommen. Der Fernseher wird bei MediaMarkt oft angesehen – Ihr solltet also nicht zu lange warten. Übrigens: In der aktuellen „Lieferluxus“-Aktion von MediaMarkt könnt Ihr Euch Geräte wie diesen Fernseher gratis nach Hause liefern lassen. Die Aktion läuft noch bis zum 09. März.

Wie gefällt Euch dieses Angebot? Würdet Ihr für diesen Preis zuschlagen? Lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen!