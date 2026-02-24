Der Satz „Du willst der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war“ dürfte vor allem bei Menschen meiner Generation einen Ohrwurm auslösen. Denn dieser Satz leitet eines der wohl bekanntesten Serien-Intros in Deutschland ein: Pokémon. Unzählige Videospiele, Spin-Offs und Kinofilme verzeichnet die Pokémon Company mittlerweile. Auch einen dedizierten „Pokémon Day“ gibt es. Hier stehen vor allem die Sammelkarten im Vordergrund, die Ihr Euch jetzt bei Amazon günstiger schnappen könnt. Warum die Karten so beliebt sind, welche Sets Ihr bekommt und wieso es einige nur für bestimmte Personen gibt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.
Über 16 Millionen US-Dollar: Sammelkarten mit irrem Wert
Ich habe bereits Pokémon-Karten als kleiner Junge gesammelt und bin mir bis zum heutigen Tag sicher, dass ich einen Glurak der ersten Generation im Besitz hatte. Doch selbst diese reicht nicht an den Wert der Pikachu Illustrator Card heran, die bei einer Auktion schlappe 16,5 Millionen US-Dollar einspielte. Richtig gelesen: Diese Summe wurde für eine SAMMELKARTE gezahlt. Grund dafür war ein PSA-Rating von 10. Damit werden Karten unter anderem nach ihrem Zustand bewertet und die Pikachu-Karte erreichte dabei den Höchstwert. Der regelrechte Wahn hinter den Pappen entstand also nicht daraus, dass das Spiel sonderlich viel Spaß macht, sondern eher daraus, dass es sich bei den Karten um tatsächliche Wertanlagen handeln kann.
Das gilt natürlich nur für einige ausgewählte Varianten. Diese bekommt Ihr aus Sets und je älter eine Karte ist, desto höher kann auch ihr Wert steigen – je nach Zustand. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine solche Sammelkarte auf Eurem Dachboden befindet, ist also eher gering. Doch auch neue Sets beinhalten entsprechend wertvolle Stücke, die mit der Zeit an Wert gewinnen können. Dementsprechend sind Aktionen, wie der Pokémon Day, durchaus spannend, um bei der Anschaffung einige Euro zu sparen.
- Ebenfalls beim Versandriesen: 4K-Beamer unter 70 Euro
Tin-Boxen, Kollektionen und Booster jetzt bei Amazon
Eines vorweg: Amazon ist kein klassischer TCG-Händler. Dementsprechend sind von vielen Sets nur wenige Produkte auf Lager. Immerhin: Der Versandriese bietet nicht nur klassische Boosterpacks, sondern auch Tin-Boxen und sogar Kollektionen mit Pokémon-Figuren an. Jedoch unterliegen vor allem neuere Sets einer Restriktion: Denn diese bekommt Ihr nur auf Einladung. Da sie nur in sehr begrenzter Stückzahl vorhanden sind, müsst Ihr statt auf „Zum Warenkorb hinzufügen“ auf „Einladung anfragen“ klicken. Damit will Amazon sicherstellen, dass sich keine Scalper unter die potenziellen Käufer mischen. Die Wahrscheinlichkeit eine solche Einladung zu bekommen sollte also vor allem jetzt noch recht hoch sein.
Acuh die neue Kollektion „Karmesin & Purpur – Prismatische Entwicklungen“ findet Ihr jetzt samt Promo-Karte und Figur der beiden Evolutionen bei Amazon. Das exklusive Amazon-Set „Relaxo-ex & Heiteira-ex“ ist ebenfalls noch immer verfügbar. Um Euch einen kleinen Einblick zu gewähren, haben wir nachfolgend einige Booster, Tin-Boxen und Kollektionen für Euch herausgesucht, die Ihr Euch jetzt schnappen könnt:
Boosterpacks
- Relaxo-ex & Heiteira-ex für 46,99 Euro (Exklusives Set – nur auf Einladung)
- 3er-Boosterpacks Fatale Flammen: Sniebel für 15,99 Euro (nur auf Einladung)
- Boosterpack-Display (18 Päckchen) Fatale Flammen für 89,82 Euro (nur auf Einladung)
- Boosterbundle (6 Päckchen) Fatale-Flammen für 69,49 Euro
- 3er-Boosterpacks Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen: Infamomo für 24,13 Euro
- Boosterbundle Karmesin & Purpur – 151 für 115,49 Euro
Tin-Boxen
- Mini-Tin-Box Mega-Helden – Mega-Latias für 22,50 Euro
- Tin-Box Team Rocket: Mewtu-ex für 41,99 Euro
- Tin-Box Azur-Legenden: Xerneas-ex für 44,99 Euro
- Mini-Tin-Box Mega-Helden – Mega-Guardevoir für 22,25 Euro
- Tin-Box Paldea-Partner: Bailonda-ex für 39,99 Euro
- Sammelkoffer (Herbst 2023) für 59,90 Euro
Top-Trainer-Boxen
- Top-Trainer-Box Mega-Entwicklung: Guardevoir für 52,99 Euro (nur auf Einladung)
- Top-Trainer-Box Karmesin & Purpur – Prismatische Entwicklungen für 149,99 Euro
- Top-Trainer-Box Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen für 69,90 Euro
- Top-Trainer-Box Mega-Entwicklung – Fatale Flammen für 88,99 Euro
- Top-Trainer-Box Karmesin & Purpur – Schwarze Blitze: Zekrom für 87,95 Euro
Kollektionen
- Karmesin & Purpur – Prismatische Entwicklungen für 79,99 Euro (nur auf Einladung)
- PKM Mega-Lucario für 54,90 Euro
- PKM Oktober EX-Kollektion für 45,94 Euro
- Spezial-Kollektion Glurak-ex für 64,99 Euro
- Karmesin & Purpur – Nebel der Sagen: Gladimperio für 36,99 Euro
- Eisenkrieger-ex für 69,95 Euro
Lohnt sich die Pokémon-Aktion?
In jedem der Angebote befinden sich natürlich unterschiedlich viele Boosterpacks, mit denen Ihr Euer Glück versuchen könnt. Je nach Kollektion verstecken sich entsprechend wertvolle Karten darunter. Eine gute erste Anlaufstelle, um herauszufinden was Eure Karten wert sind, ist Cardmarket. Hier könnt Ihr jederzeit prüfen, wie viel Menschen bereit wären, für Eure Pokémon-Kollektion zu zahlen – und sie auch direkt verkaufen. Amazon reduziert die Sammelkarten nicht wirklich, dennoch könnt Ihr Euch die verschiedenen Sets hier zu einem ziemlich fairen Preis ergattern. Vor allem die neueren Sets dürften im Einzelhandel bereits vergriffen sein, wodurch der Versandriese eine gute Alternative bietet. Möchtet Ihr also der beste Pokémon-Trainer werden, lohnt sich ein Blick in das Angebot zum Pokémon Day.
Was haltet Ihr von der Aktion? Sammelt Ihr die Karten oder ist das für Euch eher uninteressant? Lasst es uns wissen!
Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!