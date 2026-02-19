Apple bietet nicht nur richtig starke Alternativen zu Windows und Android, sondern hat mit einigen Gadgets einen echten Mehrwert geschaffen. Hierzu zählen auch die beliebten AirTags. Die smarten Tracker gibt es jetzt im Viererpack besonders günstig.

In unserem Haushalt lebt eine Person (ich möchte jetzt keine Namen nennen), die täglich mehrfach ihr Handy sucht. Geht es Euch ähnlich oder habt Ihr Eure Geldbörse schon einmal im Kühlschrank entdeckt, liegt das nicht unbedingt an unsichtbaren Kobolden, sondern eher daran, dass Ihr Dinge einfach verlegt. In einem solchen Fall bietet das Apple-Gadget die optimale Lösung. Denn die smarten Tracker lassen sich nicht nur einfach einrichten, sondern zeigen Euch auch, ob das Portemonnaie im Mülleimer verschwunden ist oder doch geklaut wurde. Jetzt gibt es die Apple AirTags erstmals für weniger als 18 Euro pro Stück.

Apple AirTags Viererpack 69,99 € Die Apple AirTag (1. Generation) hilft euch, Gegenstände wie Schlüssel oder Rucksack über die „Wo ist?“‑App und das „Wo ist?“‑Netzwerk zu finden. Wichtige Funktionen sind präzise Ortung per Bluetooth und Ultrabreitband‑Chip (U1) sowie die Genaue Suche mit Richtungs‑ und Abstandsanzeige. Zum Angebot

Die kleinen Bluetooth-Ortungschips nutzen eine Ultrabreitband-Technologie, um ein möglichst präzises Ergebnis zu liefern. Über einen integrierten Lautsprecher könnt Ihr zudem einen Ton ausgeben lassen, der mögliche Diebe aufschreckt oder Euch hören lässt, wo Euer gesuchtes Objekt liegt. Zur Ortung nutzen die AirTags die „Wo ist?“-App Eures iPhones. Bedeutet, dass sie nur mit Apple-Smartphones kompatibel sind. Dennoch ist die Installation recht simpel: Ihr bringt die Tracker an der gewünschten Stelle, etwa am Schlüsselbund, am Smartphone, in Eurer Geldbörse oder im Reisekoffer, an und schon könnt Ihr sie in der App registrieren.

Apple-typisch kosten die Gadgets allerdings eine ordentliche Stange Geld. Das aktuell angebotene Viererpack gibt es nur selten für weniger als 90 Euro. Allerdings hat der Hersteller mittlerweile die zweite Generation auf den Markt gebracht, wodurch die Vorgänger jetzt einen regelrechten Preissturz erleben. MediaMarkt verlangt für die AirTags im Multipack nur noch 69,99 Euro – günstiger waren die Tracker nie. Das entspricht einem Einzelpreis von rund 17,50 Euro und einer Ersparnis über 45 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Könnt Ihr mit dem Elektrofachmarkt nicht viel anfangen, bekommt Ihr das Angebot auch bei Amazon.

Lohnt sich der Deal?

Preislich seid Ihr hier wirklich günstig unterwegs. Das nächstbeste Angebot schlägt mit rund 80 Euro zu Buche. Verlegt Ihr ständig Eure Wertgegenstände oder kennt jemanden, bei dem das der Fall ist, sind die Tracker eine echte Bereicherung. Das größte Problem ist hier, dass die AirTags nur mit iOS-Geräten kompatibel sind. Allerdings bieten sie im direkten Vergleich zu anderen smarten Trackern den größten Funktionsumfang und können eine hohe Reichweite abdecken.

Etwas universeller gestalten sich die Ugreen FineTrack Duo im Viererpack, die Ihr bei Amazon jetzt für 29,99 Euro erhaltet. Diese sind sowohl für iOS- als auch Android-Smartphones konzipiert, bieten jedoch weniger Features und überbrücken zudem nur kürzere Distanzen, als es bei den AirTags der Fall ist. Preislich sind die Ugreen-Tracker jedoch eine spannende Alternative.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die AirTags spannend für Euch oder greift Ihr lieber zu günstigeren Varianten? Lasst es uns wissen!