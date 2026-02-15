Muss es auf Eurem Schreibtisch nicht immer blinken, sind minimalistische Tastaturen sicherlich genau nach Eurem Geschmack. Eine der interessantesten bietet Cherry mit der KC 200 MX. Diese kostet bei MediaMarkt jetzt 55 Prozent weniger und fällt somit sogar unter 40 Euro.

Mechanische Tastaturen haben einen unvergleichlichen Klang. Vor allem Gamer lieben es, auf den Tasten zu klimpern, die ein optimales haptisches Feedback liefern. Allerdings sind sie auch im Home Office sehr beliebt, da sie ein wenig das Gefühl einer Schreibmaschine vermitteln. Dass solche Geräte nicht immer teuer sein müssen, zeigt Hersteller Cherry bereits seit einigen Jahren. Jetzt gibt es die minimalistische Variante ohne LED und Schnickschnack zum Bestpreis bei MediaMarkt.

Cherry KC 200 MX 39,99 € Die Cherry KC 200 MX ist eine mechanische Full‑Size‑Tastatur mit CHERRY MX2A‑Schaltern. Sie nutzt einen Nummernblock, Anti‑Ghosting, N‑Key‑Rollover und 4 Multimedia‑Tasten. Vor allem im Büro und zum Zocken eignet sich das Modell. Zum Angebot

Cherry KC 200 MX: Mechanische Tastatur zum kleinen Preis

Der Hersteller hat mit der KC 200 MX eine klassische, minimalistische Tastatur auf den Markt gebracht, die vor allem mit ihrem starken Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Zum Einsatz kommen hier nämlich die MX Silent Red Switches von Cherry, die auch in anderen Tastaturen ihren Platz finden. Hierbei handelt es sich um sehr leise, lineare Schalter mit einem gedämpften Geräuschprofil, was zu einer guten Haptik und einem weicheren Tippgefühl führt. Die kabelgebundene Tastatur nutzt zudem das klassische QWERTZ-Layout und lässt Euch über zusätzliche Funktionstasten auch die Lautstärke wiedergegebener Dateien justieren.

Darum ist das MediaMarkt-Angebot spannend

Die kabelgebundene Tastatur kostet Euch laut UVP 89,99 Euro in der angebotenen weißen Version. Jetzt reduziert MediaMarkt diesen Preis jedoch deutlich, wodurch Ihr nur noch 39,99 Euro für die Cherry KC 200 MX zahlt. Das entspricht dem bisherigen Tiefpreis für die Tastatur. Ein Preisvergleich zeigt, dass das nächstbeste Angebot aktuell bei Galaxus erhältlich ist, Ihr hier jedoch 58,62 Euro zahlen dürft. Seid Ihr auf der Suche nach einer neuen mechanischen Tastatur und benötigt weder LED noch unzählige Makro-Tasten, seid Ihr mit dem Cherry-Modell sehr gut bedient. Vor allem dann, wenn sie keine 40 Euro mehr kostet.

Cherry KC 200 MX 39,99 € Die Cherry KC 200 MX ist eine mechanische Full‑Size‑Tastatur mit CHERRY MX2A‑Schaltern. Sie nutzt einen Nummernblock, Anti‑Ghosting, N‑Key‑Rollover und 4 Multimedia‑Tasten. Vor allem im Büro und zum Zocken eignet sich das Modell. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Cherry-Tastatur interessant für Euch oder muss es ein Bluetooth-Modell sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!