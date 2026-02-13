Aktuell zeigt MediaMarkt, wie preiswert intelligente Beleuchtung sein kann, und reduziert ein Doppelpack aus der Philips Hue White & Color Ambiance-Reihe drastisch. Für Euch stehen damit nur noch 39,99 Euro auf der Rechnung.

Mit den LED-Lampen stehen Euch mehr als 16 Millionen Farbtöne zur Verfügung, sodass Ihr Euer Zuhause jederzeit in das gewünschte Licht tauchen könnt – von warmem Wohlfühlton bis hin zu kräftigen Akzentfarben. Das Set ist derzeit für 39,99 Euro erhältlich und erreicht damit einen neuen Tiefstpreis.

Philips Hue im Doppelpack 39,99 € Die Philips Hue White & Color Ambiance bieten über 16 Millionen Farben und dimmbares Weißlicht von warm bis kühl mit hellem 1100-Lumen-Ausstoß. Die Philips Hue White & Color Ambiance überzeugen durch App- und Sprachsteuerung sowie perfekte Sync mit TV und Musik. Perfekt, um das optimale Ambiente in Eurem Zuhause zu schaffen. Zum Angebot

Philips Hue im Preissturz: Perfektes Ambiente zum kleinen Preis

Neben der Farbvielfalt, mit der Ihr Euer Zuhause in das optimale Ambiente tauchen könnt, bieten die dimmbaren Lichter natürlich auch ein Weißlicht-Spektrum von warm bis kühl. Mit einer Helligkeit von bis zu 1.100 Lumen sind die Philips-Hue-Leuchten zudem sehr leuchtstark. Über die Hue-App könnt Ihr aus verschiedenen Szenarien wählen oder die Lampen nach Euren Vorlieben nutzen. Zudem ermöglicht die Integration in Euer Smart Home eine Sprachsteuerung via Alexa, Google Assistant oder Siri.

Normalerweise sind smarte Leuchten von Philips Hue recht kostspielig. Die UVP reduziert MediaMarkt jetzt um 42 Prozent, wodurch Ihr nur noch 39,99 Euro zahlt – günstiger hat es die Lampen zuvor noch nie gegeben. Amazon verlangt beispielsweise 56,69 Euro für den Doppelpack. Versandkosten müsst Ihr keine zahlen. Dadurch handelte es sich hier also um einen echten Top-Deal.

Weitere Angebote zu Philips-Hue findet Ihr auf der MediaMarkt-Aktionsseite. Möchtet Ihr ein stimmungsvolleres Zuhause, legt Wert auf energiesparende Lampen oder besitzt sogar bereits andere Hue-Produkte, kommt dieser Deal wie gerufen. Selbst am Black Friday gab es kein vergleichbares Angebot, wodurch Ihr bei MediaMarkt ordentlich sparen könnt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits Produkte von Philips Hue? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!