Systemkameras können einen echten Unterschied machen. Von hochwertigen Urlaubsfotos bis hin zum Start einer eigenen YouTube-Karriere: Geräte von Marken wie Canon und Co. sind hier die klar bessere Wahl als das Smartphone. Aktuell haut MediaMarkt verschiedene Canon-Kameras und Objektive in einem großen Sale raus. Doch aufgepasst: Viele Modelle sind bereits vergriffen!
Reicht nicht auch das Smartphone?!
Bevor wir Euch die einzelnen Angebote vorstellen, erstmal grundsätzlich: Klar, kann man mit Smartphones mittlerweile schon hochwertige Fotos und Videos machen. Im direkten Vergleich bieten Systemkameras wie die von Canon aber dann doch einige Vorteile und vor allem mehr Spielraum zur authentischen Nachbearbeitung. Wer (semi-)professionell im Foto- oder Videobereich unterwegs sein möchte, sollte sich daher definitiv mit „echten“ Kameras beschäftigen.
Hier übrigens mal ein Vergleichsfoto:
Bald ausverkauft? Diese Canon-Kameras sind noch im Angebot
Jetzt geht’s aber wirklich los mit den aktuellen Canon-Deals von MediaMarkt. Insgesamt waren sechs Kameras im Angebot, manche sind allerdings bereits ausverkauft. Vom EOS R50V Set (inkl. 14-30 mm Objektiv) für 799 Euro bis hin zur EOS R5 Mark II für 4.999 Euro (fast ausverkauft) sind aber noch einige verfügbar. Diese Angebote gibt es:
- EOS R50V Kit MILC Body mit Objektiv 14-30 mm
→ Jetzt für 799 Euro (20 Prozent Rabatt)
- EOS R7 Kit Systemkamera mit Objektiv 18 – 150 mm
→ Jetzt für 1.649 Euro (17 Prozent Rabatt) – fast ausverkauft!
- EOS R6 Mark II Body Spiegellose Systemkamera
→ Jetzt für 1.999 Euro (13 Prozent Rabatt)
- EOS R5 Mark II MILC Body
→ Jetzt für 3.999 Euro (16 Prozent Rabatt) – fast ausverkauft!
- EOS R5 Mark II Body + RF 24-105mm F/4.0 L IS USM Kit
→ Jetzt für 4.999 Euro (18 Prozent Rabatt) – fast ausverkauft!
Auch Objektive der Marke gibt’s günstiger
Gleichzeitig sind auch Canon-Objektive bei MediaMarkt derzeit günstiger. Diese Modelle sind im Angebot:
- Canon RF 75 mm – 300 mm f./4-5.6 RF
→ Jetzt für 249 Euro (16 Prozent Rabatt)
- Canon RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM (Telezoom-Objektiv)
→ Jetzt für 349 Euro (22 Prozent Rabatt)
- Canon RF 1.4X k.A. Extender
→ Jetzt für 499 Euro (13 Prozent Rabatt) – fast ausverkauft!
- Canon RF 100 mm – 400 mm f./5.6-8 IS, USM
→ Jetzt für 699 Euro (15 Prozent Rabatt)
- Canon RF 24 mm – 240 mm f/4-6.3 RF, IS, USM
→ Jetzt für 949 Euro (13 Prozent Rabatt) – fast ausverkauft!
- Canon RF 100 mm – 100 mm f./2.8 RF
→ Jetzt für 1.269 Euro (10 Prozent Rabatt)
- Canon RF 24 mm – 70 mm f/2.8 IS, RF, USM
→ Jetzt für 2.499 Euro
- Canon RF 70 mm – 200 mm f/2.8 L-Reihe
→ Jetzt für 2.699 Euro (15 Prozent Rabatt)
- Canon RF 100 mm – 500 mm f./4.5-7.1 L-Reihe
→ Jetzt für 2.949 Euro (10 Prozent Rabatt)
