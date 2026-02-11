Ein modernes Samsung-Smartphone zum kleinen Preis? Genau das bietet Amazon aktuell mit einem attraktiven Angebot. Für unter 150 Euro bekommt Ihr ein aktuelles Modell aus dem Jahr 2025. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut.

Konkret geht es um das Samsung Galaxy A17, das bei Amazon derzeit besonders günstig zu haben ist. Ein zusätzlicher Vorteil: Der Händler erweitert die Herstellergarantie exklusiv auf 2,5 Jahre, was in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich ist. Außerdem könnt Ihr zwischen drei Farbvarianten wählen. Ob sich das Angebot wirklich lohnt und für wen das Galaxy A17 die richtige Wahl ist, zeigen wir Euch im weiteren Verlauf.

Samsung Galaxy A17: Starkes Einstiegsmodell für Android-Neulinge

Die A-Serie zählt zu den beliebtesten Modellen des südkoreanischen Herstellers. Mit dem Samsung Galaxy A17 erwartet Euch die Einstiegsvariante der Mittelklasse-Smartphones. Ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display ziert die Frontseite und kann mit einer 90-Hz-Bildwiederholrate aufwarten. Auf der Rückseite ist ein Triple-Kamerasystem verbaut. Dieses besteht aus einer 50-MP-Hauptkamera mit OIS, einer 5-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer (etwas unnötigen) 2-MP-Telekamera.

Samsung Galaxy A17 5G 149,00 € Das Samsung Galaxy A17 5G punktet mit einem 6,7 Zoll Super AMOLED Display für kräftige Farben und hohe Helligkeit. Die 50-MP-Hauptkamera mit OIS sorgt für scharfe Fotos, selbst bei wenig Licht. Dank 5G, starkem Akku und jahrelangen Updates ist das Smartphone bestens für den Alltag und lange Nutzung gerüstet. 149,00 € bei Amazon

Unter der Haube findet sich ein Samsung Exynos 1330. Der Octa-Core-Prozessor arbeitet beim angebotenen Modell mit 4 GB LPDDR5 RAM und 128 GB Flash-Speicher, der sich per microSD-Karte erweitern lässt. Beim Akku könnt Ihr Euch auf eine Kapazität von 5.000 mAh einstellen, was problemlos für den Tag ausreicht. Auch One UI, das auf Android 15 basiert, findet sich hier. Stark ist jedoch auch das Update-Versprechen: ganze sechs Jahre verspricht Samsung hier. Dank eines IP54-Zertifikats ist das A17 zudem gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Das beste Smartphone unter 150 Euro? Darum lohnt sich der Amazon-Deal

Amazon verlangt, wie bereits erwähnt, aktuell nur 149 Euro für das Smartphone, die Graue-Variante gibt’s sogar für 148 Euro. Ein Preisvergleich zeigt, dass der Versandriese damit das aktuell beste Angebot im Netz bietet. Auch im direkten Vergleich zu anderen Geräten in dieser Preisklasse, wie dem Xiaomi Redmi Note 13 5G (Test) oder dem Motorola Moto G85, kann sich das Samsung-Handy durchsetzen. Möchtet Ihr also ein Smartphone zum Spottpreis, interessiert Euch für Mittelklasse-Geräte oder seid einfach auf der Suche nach einem richtig günstigen Zweit- bzw. Ersatzhandy, ist dieser Deal perfekt für Euch. Das Angebot gilt laut Amazon noch bis zum 28. Februar, kann aber natürlich bereits vorher ausverkauft sein.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy A17 interessant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!