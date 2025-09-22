Samsung One UI 8 ist da - bekommt Euer Galaxy-Handy Android 16?
Samsung hat die Veröffentlichung von One UI 8, seinem eigenen Android 16-Update, beschleunigt. Nach monatelangen Tests ist die finale Version jetzt für berechtigte Galaxy-Smartphones und -Tablets verfügbar, beginnend mit der Galaxy S25-Serie und nach und nach auch für ältere Modelle und Mittelklassegeräte. In der folgenden Liste kannst du sehen, ob dein Gerät für das Update in Frage kommt.
Zeitplan für die Veröffentlichung von One UI 8
Nach der Veröffentlichung von Android 16 für die Pixel-Geräte durch Google hat Samsung schnell gehandelt. Das Beta-Programm begann am 28. Mai mit dem Galaxy S25 und Galaxy S25 Ultra. Bald folgten weitere Galaxy-Geräte, vor allem aus früheren Flaggschiff-Generationen wie dem Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6.
Am 15. September beendete Samsung die Beta für die Galaxy S25-Serie und gab bekannt, dass One UI 8 offiziell auf das Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge und S25 Ultra ausgerollt wird. Wie üblich wird der Rollout schrittweise erfolgen und mit den Nutzern in Südkorea beginnen.
Es wird erwartet, dass das große Firmware-Update die Galaxy S25-Geräte in den Ländern erreicht, in denen das Beta-Programm verfügbar war, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Indien. Laut Samsungs Foren ist die nächste Veröffentlichungswelle für Oktober bis November geplant, wobei der genaue Zeitpunkt noch unklar ist.
Wird Euer Galaxy-Gerät One UI 8 erhalten?
Gleichzeitig mit der Vorstellung von One UI 8 hat Samsung eine Liste der Geräte veröffentlicht, die das Update erhalten sollen.
Samsung hat außerdem bestätigt, dass das Galaxy S22 und das Galaxy S21 FE One UI 8 als letztes großes Update erhalten werden. Das Gleiche gilt für Mittelklassemodelle wie das Galaxy A73, A53 und A33, die alle im Jahr 2022 auf den Markt kamen. Neuere Geräte profitieren in der Regel von einem verlängerten Support von fünf bis sechs Jahren, was sie zu guten Kandidaten für One UI 8 macht.
Samsungs Handy-Reihen im Überblick
- Samsung Galaxy A-Serie
- Samsung Galaxy S-Reihe
- Samsung Galaxy Z Fold-Reihe
- Samsung Galaxy M- und F-Reihe
- Samsung Galaxy XCover
- Samsung Galaxy Tab A- und S-Serie
Samsung Galaxy A-Reihe
Samsung streicht einige Budget- und Mittelklassemodelle aus der One UI 8-Liste, da sie nur begrenzte Softwareunterstützung bieten. Dazu gehören das Galaxy A14, das Galaxy A14 5G und das Galaxy A05s.
|Modell
|Angekündigtes Update-Datum
|Beginn der Verteilung
|Galaxy A06
|Oktober 2025
|Galaxie A07
|Oktober 2025
|Galaxy A15 4G
|November 2025
|Galaxy A15 5G
|November 2025
|Galaxy A16
|November 2025
|Galaxy A17
|Oktober 2025
|Galaxy A24
|Oktober 2025
|Galaxy A25
|Oktober 2025
|Galaxy A26
|Oktober 2025
|Galaxie A33
|November 2025
|Galaxie A34
|Oktober 2025
|Galaxy A35
|Oktober 2025
|Galaxie A36
|Oktober 2025
|Galaxy A53
|Oktober 2025
|Galaxy A54
|Oktober 2025
|Galaxy A55
|Oktober 2025
|Galaxy A56
|Oktober 2025
|Galaxy A73
|Oktober 2025
Samsung Galaxy S-Serie
Die Flaggschiff-Modelle Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra haben One UI 7 als letztes großes Update erhalten. Sie werden jedoch weiterhin Sicherheitspatches erhalten. Interessanterweise hat das Galaxy S21 FE noch Anspruch auf One UI 8, was für viele Nutzer/innen eine Überraschung war.
|Modell
|Angekündigtes Update-Datum
|Beginn der Verteilung
|Galaxy S21 FE
|Oktober 2025
|Galaxy S22
|Oktober 2025
|Galaxy S22+
|Oktober 2025
|Galaxy S22 Ultra
|Oktober 2025
|Galaxy S23
|Oktober 2025
|Galaxy S23+
|Oktober 2025
|Galaxy S23 FE
|Oktober 2025
|Galaxy S23 Ultra
|Oktober 2025
|Galaxy S24
|Oktober 2025
|Galaxy S24+
|Oktober 2025
|Galaxy S24 FE
|Oktober 2025
|Galaxy S24 Ultra
|Oktober 2025
|Galaxy S25
|September 2025
|September 2025
|Galaxy S25+
|September 2025
|September 2025
|Galaxy S25 Edge
|September 2025
|September 2025
|Galaxy S25 Ultra
|September 2025
|September 2025
Samsung Galaxy Z-Serie
Das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 sind nicht auf der One UI 8-Update-Liste zu finden. Bei beiden Geräten endet der große Update-Zyklus mit One UI 7, auch wenn sie noch für eine begrenzte Zeit Sicherheitspatches erhalten.
|Modell
|Angekündigtes Update-Datum
|Beginn der Verteilung
|Galaxy Z Flip 4
|Oktober 2025
|Galaxy Z Flip 5
|Oktober 2025
|Galaxy Z Flip 6
|September 2025
|Galaxy Z Fold 4
|Oktober 2025
|Galaxy Z Fold 5
|Oktober 2025
|Galaxy Z Fold 6
|September 2025
|Galaxy Z Fold Sonderausgabe
|September 2025
Samsung Galaxy M und F Serie
|Modell
|Angekündigtes Update-Datum
|Beginn der Verteilung
|Galaxy M06 / F06
|TBC
|Galaxie M15 / F15
|TBC
|Galaxie M16 / F16
|TBC
|Galaxie M34 5G
|TBC
|Galaxie M35
|TBC
|Galaxie M36
|TBC
|Galaxie M54 / F54
|TBC
|Galaxie M55 / F55 / C55
|Oktober 2025
|Galaxie M56 / F56
|Oktober 2025
Samsung Galaxy XCover
Als Samsungs Produktreihe für Unternehmen bietet die XCover-Familie Software-Support auf Flaggschiff-Niveau.
|Modell
|Angekündigtes Update-Datum
|Beginn der Verteilung
|Galaxy XCover 6 Pro
|TBC
|Galaxy XCover 7
|TBC
|Galaxy XCover 7 Pro
|Oktober 2025
Samsung Galaxy Tab A und S-Serie
Die meisten Samsung Galaxy-Tablets, die für One UI 7 in Frage kommen, werden auch One UI 8 erhalten, mit Ausnahme des Galaxy Tab Active 4 Pro.
|Modell
|Angekündigtes Update-Datum
|Beginn der Verteilung
|Galaxy Tab A9 / A9+
|Oktober 2025
|Galaxy Tab Active 5
|TBC
|Galaxy Tab Active 5 Pro
|Oktober 2025
|Galaxy Tab S6 Lite 2024
|TBC
|Galaxy Tab S8
|Oktober 2025
|Galaxy Tab S8+
|Oktober 2025
|Galaxy Tab S8 Ultra
|Oktober 2025
|Galaxy Tab S9
|September 2025
|Galaxy Tab S9+
|September 2025
|Galaxy Tab S9 Ultra
|September 2025
|Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+
|September 2025
|Galaxy Tab S10+
|September 2025
|Galaxy Tab S10 Ultra
|September 2025
|Galaxy Tab S10 FE
|September 2025
|Galaxy Tab S10 FE+
|September 2025
Dieser Artikel wurde im September 2025 aktualisiert, um die erste Liste der Samsung Galaxy-Handys und -Tablets zu aktualisieren, die für One UI 8 in Frage kommen.