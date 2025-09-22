Topthemen

Samsung One UI 8 ist da - bekommt Euer Galaxy-Handy Android 16?

Samsung Galaxy One UI 8 Update Devices Eligible
Samsung hat die Veröffentlichung von One UI 8, seinem eigenen Android 16-Update, beschleunigt. Nach monatelangen Tests ist die finale Version jetzt für berechtigte Galaxy-Smartphones und -Tablets verfügbar, beginnend mit der Galaxy S25-Serie und nach und nach auch für ältere Modelle und Mittelklassegeräte. In der folgenden Liste kannst du sehen, ob dein Gerät für das Update in Frage kommt.

Zeitplan für die Veröffentlichung von One UI 8

Nach der Veröffentlichung von Android 16 für die Pixel-Geräte durch Google hat Samsung schnell gehandelt. Das Beta-Programm begann am 28. Mai mit dem Galaxy S25 und Galaxy S25 Ultra. Bald folgten weitere Galaxy-Geräte, vor allem aus früheren Flaggschiff-Generationen wie dem Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6.

Am 15. September beendete Samsung die Beta für die Galaxy S25-Serie und gab bekannt, dass One UI 8 offiziell auf das Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge und S25 Ultra ausgerollt wird. Wie üblich wird der Rollout schrittweise erfolgen und mit den Nutzern in Südkorea beginnen.

Es wird erwartet, dass das große Firmware-Update die Galaxy S25-Geräte in den Ländern erreicht, in denen das Beta-Programm verfügbar war, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Indien. Laut Samsungs Foren ist die nächste Veröffentlichungswelle für Oktober bis November geplant, wobei der genaue Zeitpunkt noch unklar ist.

Wird Euer Galaxy-Gerät One UI 8 erhalten?

Gleichzeitig mit der Vorstellung von One UI 8 hat Samsung eine Liste der Geräte veröffentlicht, die das Update erhalten sollen.

Samsung hat außerdem bestätigt, dass das Galaxy S22 und das Galaxy S21 FE One UI 8 als letztes großes Update erhalten werden. Das Gleiche gilt für Mittelklassemodelle wie das Galaxy A73, A53 und A33, die alle im Jahr 2022 auf den Markt kamen. Neuere Geräte profitieren in der Regel von einem verlängerten Support von fünf bis sechs Jahren, was sie zu guten Kandidaten für One UI 8 macht.

Samsungs Handy-Reihen im Überblick

Samsung Galaxy A-Reihe

Samsung streicht einige Budget- und Mittelklassemodelle aus der One UI 8-Liste, da sie nur begrenzte Softwareunterstützung bieten. Dazu gehören das Galaxy A14, das Galaxy A14 5G und das Galaxy A05s.

Zwei Samsung Galaxy A-Serie Smartphones in Händen, die bunte Bildschirme mit Wetterinformationen anzeigen.
Samsungs Mittelklassemodelle Galaxy A36 und Galaxy A26 werden One UI 8 erhalten. / © nextpit
Modell Angekündigtes Update-Datum Beginn der Verteilung
Galaxy A06 Oktober 2025  
Galaxie A07 Oktober 2025  
Galaxy A15 4G November 2025  
Galaxy A15 5G November 2025  
Galaxy A16 November 2025  
Galaxy A17 Oktober 2025  
Galaxy A24 Oktober 2025  
Galaxy A25 Oktober 2025  
Galaxy A26 Oktober 2025  
Galaxie A33 November 2025  
Galaxie A34 Oktober 2025  
Galaxy A35 Oktober 2025  
Galaxie A36 Oktober 2025  
Galaxy A53 Oktober 2025  
Galaxy A54 Oktober 2025  
Galaxy A55 Oktober 2025  
Galaxy A56 Oktober 2025  
Galaxy A73 Oktober 2025  

Samsung Galaxy S-Serie

Die Flaggschiff-Modelle Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra haben One UI 7 als letztes großes Update erhalten. Sie werden jedoch weiterhin Sicherheitspatches erhalten. Interessanterweise hat das Galaxy S21 FE noch Anspruch auf One UI 8, was für viele Nutzer/innen eine Überraschung war.

Samsung Galaxy S24+ und S24 nebeneinander, Blick auf die Rückseiten
Samsungs Galaxy S24+ und Galaxy S24 im direkten Vergleich. / © nextpit
Modell Angekündigtes Update-Datum Beginn der Verteilung
Galaxy S21 FE Oktober 2025  
Galaxy S22 Oktober 2025  
Galaxy S22+ Oktober 2025  
Galaxy S22 Ultra Oktober 2025  
Galaxy S23 Oktober 2025  
Galaxy S23+ Oktober 2025  
Galaxy S23 FE Oktober 2025  
Galaxy S23 Ultra Oktober 2025  
Galaxy S24 Oktober 2025  
Galaxy S24+ Oktober 2025  
Galaxy S24 FE Oktober 2025  
Galaxy S24 Ultra Oktober 2025  
Galaxy S25 September 2025 September 2025
Galaxy S25+ September 2025 September 2025
Galaxy S25 Edge September 2025 September 2025
Galaxy S25 Ultra September 2025 September 2025

Samsung Galaxy Z-Serie

Das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 sind nicht auf der One UI 8-Update-Liste zu finden. Bei beiden Geräten endet der große Update-Zyklus mit One UI 7, auch wenn sie noch für eine begrenzte Zeit Sicherheitspatches erhalten.

Ein Samsung Galaxy Z Fold 6 Smartphone wird schräg angezeigt, während eine Person in der Nähe steht.
Das Samsung Galaxy Z Fold 6 hat Anspruch auf sieben Jahre Android OS Updates und Sicherheitspatches. / © nextpit
Modell Angekündigtes Update-Datum Beginn der Verteilung
Galaxy Z Flip 4 Oktober 2025  
Galaxy Z Flip 5 Oktober 2025  
Galaxy Z Flip 6 September 2025  
Galaxy Z Fold 4 Oktober 2025  
Galaxy Z Fold 5 Oktober 2025  
Galaxy Z Fold 6 September 2025  
Galaxy Z Fold Sonderausgabe September 2025  

Samsung Galaxy M und F Serie

Modell Angekündigtes Update-Datum Beginn der Verteilung
Galaxy M06 / F06 TBC  
Galaxie M15 / F15 TBC  
Galaxie M16 / F16 TBC  
Galaxie M34 5G TBC  
Galaxie M35 TBC  
Galaxie M36 TBC  
Galaxie M54 / F54 TBC  
Galaxie M55 / F55 / C55 Oktober 2025  
Galaxie M56 / F56 Oktober 2025  

Samsung Galaxy XCover

Als Samsungs Produktreihe für Unternehmen bietet die XCover-Familie Software-Support auf Flaggschiff-Niveau.

Eine Person hält ein Samsung Galaxy XCover 7 Pro Smartphone und seine Schutzhülle.
Das robuste XCover 7 Pro von Samsung verspricht eine lange Software-Update-Politik. / © nextpit
Modell Angekündigtes Update-Datum Beginn der Verteilung
Galaxy XCover 6 Pro TBC  
Galaxy XCover 7 TBC  
Galaxy XCover 7 Pro Oktober 2025  

Samsung Galaxy Tab A und S-Serie

Die meisten Samsung Galaxy-Tablets, die für One UI 7 in Frage kommen, werden auch One UI 8 erhalten, mit Ausnahme des Galaxy Tab Active 4 Pro.

Galaxy Tab S10 Ultra liegt auf dem Tisch mit eingeschaltetem Display
Das Galaxy Tab S10 Ultra wird ebenfalls One UI 8 erhalten. / © nextpit
Modell Angekündigtes Update-Datum Beginn der Verteilung
Galaxy Tab A9 / A9+ Oktober 2025  
Galaxy Tab Active 5 TBC  
Galaxy Tab Active 5 Pro Oktober 2025  
Galaxy Tab S6 Lite 2024 TBC  
Galaxy Tab S8 Oktober 2025  
Galaxy Tab S8+ Oktober 2025  
Galaxy Tab S8 Ultra Oktober 2025  
Galaxy Tab S9 September 2025  
Galaxy Tab S9+ September 2025  
Galaxy Tab S9 Ultra September 2025  
Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+ September 2025  
Galaxy Tab S10+ September 2025  
Galaxy Tab S10 Ultra September 2025  
Galaxy Tab S10 FE September 2025  
Galaxy Tab S10 FE+ September 2025  

Dieser Artikel wurde im September 2025 aktualisiert, um die erste Liste der Samsung Galaxy-Handys und -Tablets zu aktualisieren, die für One UI 8 in Frage kommen.

