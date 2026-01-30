Händler wie Amazon und MediaMarkt werben oft mit großen Rabatten. Dass diese allein aber gar nicht aussagen, wie gut ein Angebot wirklich ist, weiß mittlerweile jeder Schnäppchen-Profi. Gute Deals lassen sich auch unabhängig von aufgeblasenen Rabatten finden – wie dieser Samsung-TV jetzt beweist.

Auf den ersten Blick ist dieser 75 Zoll große 4K-Fernseher von Samsung nämlich gar kein Angebot. Amazon weist keinerlei Rabatt aus und verkauft ihn für 647,10 Euro. Warum das trotzdem ein Schnäppchen ist und man keinesfalls immer nur auf Rabatte achten sollte, wollen wir Euch in diesem Artikel zeigen.

Samsung Crystal 75 Zoll 4K-TV 647,10 € 75 Zoll großer Samsung 4K-TV aus dem Jahr 2025 mit LED-Display, HDR10, Dolby Vision, 60 Hz und diversen Bildoptimierungen (PurColor, Contrast Enhancer, 4K Upscaling). 7 Jahre Updates auf das Betriebssystem (One UI Tizen). Unter anderem 3 HDMI-Slots (eARC) plus WLAN/LAN für alle gängigen Streaming-Apps. 647,10 € bei Amazon

Kein Rabatt & trotzdem Tiefstpreis?

Um ein Angebot richtig einordnen zu können, sollte man stets einen Blick auf den Preisvergleich und -verlauf werfen. Denn erst hierdurch sieht man, ob es sich bei dem entsprechenden Deal wirklich um ein Schnäppchen handelt oder nicht. Insbesondere den Preisverlauf sollte man aber auch nicht zu eng sehen. Nur weil ein Produkt vielleicht schon mal einige Euro günstiger war, ist ein aktuelles Angebot nicht gleich schlecht.

Der Samsung Crystal UHD U8079F 4K 75 Zoll bei Amazon ist aber selbst mit sehr strengem Blick ein absolutes Schnäppchen. Denn: Kein anderer Händler im Netz ist momentan günstiger und zuvor war der 4K-Fernseher auch noch nie günstiger als jetzt. Wohlgemerkt ohne ausgewiesenen Rabatt beim Versandriesen.

Dadurch ist der Samsung-TV-Deal ein echtes Paradebeispiel dafür, dass Rabatte allein nicht unbedingt viel aussagen müssen und man für echte Schnäppchen manchmal etwas genauer hinsehen muss.

Das bietet Euch der 75 Zoll Samsung-TV

Falls Ihr momentan einen neuen – und besonders großen – 4K-Fernseher einer Top-Marke sucht, ist das Amazon-Angebot rein preislich also echt eine Empfehlung wert. Doch natürlich muss auch die Technik stimmen.

Samsung setzt beim Smart-TV aus der Crystal-Produktreihe auf ein 75 Zoll (189 cm) großes LED-Display mit 4K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Letztere ist fürs alltägliche Fernsehen absolut ausreichend. Anspruchsvolle Gamer sollten hingegen eher zu einem anderen Modell mit höherer Hz-Zahl greifen, damit rasche Bewegungen flüssig dargestellt werden.

Im Inneren arbeitet währenddessen der Crystal-Prozessor 4K, welcher gemeinsam mit der UHD-Auflösung, HDR10, Dolby Vision und diversen Bildoptimierungen wie PurColor und einem Contrast Enhancer für ein rundum gelungenes Fernsehbild sorgen soll. 4K Upscaling ist natürlich ebenso am Start. Praktisch: Das Modell aus dem Jahr 2025 soll sieben Jahre Updates auf Betriebssystem (One UI Tizen) bekommen. Bei den Anschlüssen bietet Euch der Samsung-TV unter anderem 3x HDMI (eARC) sowie selbstverständlich eine LAN- und WLAN-Schnittstelle, damit Ihr auf gängige Streaming-Apps zugreifen könnt.

