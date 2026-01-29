Gutes Werkzeug muss teuer sein? Dass dies nicht unbedingt stimmen muss, zeigt derzeit Lidl. Der Discounter halbiert aktuell die Preise zweier Parkside Performance Werkzeuge. Ein Akku-Bohrschrauber kostet so nur noch 17,99 Euro.

Wer glaubt, dass günstiges Parkside-Werkzeug bei Lidl schlecht sein muss, liegt weit daneben. So vergab etwa die Stiftung Warentest einem Parkside Performance Akku-Bohrschrauber die Note 1,9 (zur Stiftung Warentest), wodurch sich das Gerät sogar vor Marken wie Bosch oder Makita positionieren konnte. Jetzt verkauft Lidl einen anderen Bohrschrauber der Serie schon für nur 17,99 Euro.

Parkside Performance 12 V Akku-Bohrschrauber PBSPA 12 D4 17,99 € 12 V Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe, stufenlos steuerbarer Drehzahl von bis zu 1.750 U/min und maximalem Drehmoment von 35 Nm. Dadurch geeignet für Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff. Weitere Vorteile: metallisches Schnellspannbohrfutter (0,8–10 mm), integrierter Magnetbithalter und LED-Arbeitsleuchte. Akku nicht im Lieferumfang enthalten. 17,99 € bei Lidl

Das bietet der preiswerte Akku-Bohrschrauber

Der Parkside Performance 12 V Akku-Bohrschrauber PBSPA 12 D4 für 17,99 Euro bietet ein 2-Gang-Getriebe mit einer stufenlos steuerbaren Drehzahl von bis zu 1.750 U/min sowie ein maximales Drehmoment von 35 Nm. Im Alltag heißt das: Mit dem kabellosen Werkzeug kann man problemlos Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff erledigen. Zwischen der Bohr- und Schraubfunktion lässt sich dabei fix sowie ohne Werkzeug wechseln.

Der Akku-Bohrschrauber verfügt zudem über ein metallisches Schnellspannbohrfutter (0,8–10 mm) und besitzt einen integrierten Magnetbithalter in der Spindel. Ebenfalls praktisch: Dank einer integrierten LED-Arbeitsleuchte kann man selbst an schlecht ausgeleuchteten Stellen gut arbeiten. Und natürlich dürfen auch die typische Softgrip-Ausstattung sowie eine praktische Aufbewahrungstasche nicht fehlen.

Das Akku-Werkzeug scheint bei den Käufern gut anzukommen. Durchschnittlich 4,7/5 Sterne konnte es im Lidl Onlineshop bei den Rezensionen ergattern. Jetzt für nur 17,99 Euro ist es also wirklich ein Preis-Leistungs-Tipp für jeden Heimwerker.

Mit 52 Prozent Rabatt bei Lidl: Jetzt für nur noch 17,99 Euro

Beachtlich ist all das vor allem mit Blick auf den Preis. Lidl streicht derzeit 52 Prozent vom UVP und verkauft den Akku-Bohrschrauber so für nur noch 17,99 Euro. Es kommen noch 5,95 Euro für den Versand dazu. Besonders krass ist der Preis im direkten Vergleich: Ein Bosch Akku-Bohrschrauber mit 12 V, 30 Nm und 1.300 U/min kostet bei Amazon derzeit über 57 Euro. Für den Preis könnt Ihr Euch ganze drei der Parkside Performance Geräte holen!

Wichtig: Im Lieferumfang für 17,99 Euro ist kein passender Akku enthalten. Solltet Ihr bereits einen 12-V-Akku der Parkside-Reihe besitzen, könnt Ihr den natürlich verwenden. Alternativ kostet ein neuer Akku mit 2 Ah und Ladegerät derzeit 19,99 Euro bei Lidl.

Weitere Werkzeug-Deals beim Discounter

Der Bohrschrauber ist dabei nicht das einzige Parkside Performance Gerät, welches derzeit im Preis halbiert wird. So kostet eine 12 V Akku-Handkreissäge dank 50 Prozent Rabatt jetzt nur noch 22,99 Euro. Auch hier ist der Akku allerdings nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich erworben werden.

Und auch weitere Heimwerker-Produkte sind bei Lidl momentan im großen Wintersale günstiger zu haben. Von Zubehör und Arbeitskleidung bis hin zu Geräten wie einer Benzin-Kettensäge ist hier einiges dabei.