Ein neuer Fernseher soll her – aber bitte nicht zu teuer? Dann ist dieses Angebot von Amazon genau das Richtige für Euch. Wie klingen 43 Zoll QLED für nur 269 Euro? Hier kommen die Details zum Deal.

Wer auf teure Markennamen und kinoartige Bildschirmdiagonalen verzichten kann, ist mit dem Hisense 43E7Q TV gut beraten. Den UVP in Höhe von 359 Euro drückt Amazon aktuell um 25 Prozent, sodass für Euch nur noch 269 Euro auf der Rechnung stehen. Für den Preis ist der 4K-Fernseher definitiv einen genaueren Blick wert.

Hisense QLED-TV: Das steckt drin

Für das Geld bekommt Ihr einen 43-Zoll-Fernseher, den es wahlweise auch in anderen Größen bis 100 Zoll gibt. Die QLED-Technologie des TVs macht ihn zu einer starken Wahl für helle Räume. Sie sorgt für lebendige Farben bei gleichzeitig hoher Helligkeit. Das Display löst in Ultra HD auf, ein 4K-Upscaler sorgt dafür, dass selbst ältere Inhalte in 4K-Qualität wiedergegeben werden. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz werden Serien, Spielfilme und Co. schön flüssig dargestellt – Gamer sollten jedoch eher zu einer höheren Frequenz greifen. Den Fernseher gibt es nämlich auch in einer Konfiguration mit 144 Hz für 359 Euro.

→ Mit 144 Hz für 359 Euro kaufen

Für den passenden Sound zu Euren Inhalten sorgt ein integrierter Lautsprecher mit Dolby Atmos. Wie bei Fernsehern so üblich, lohnt sich aber oft die Investition in externe Lautsprecher, um den Sound aufzumöbeln. Für Konnektivität sorgen derweil Bluetooth sowie drei HDMI- und 3 USB-Ports. Außerdem ist der TV WLAN-fähig und bietet Euch somit direkten Zugriff auf Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video und Co.

So gut ist der Amazon-Preis im Detail

Vergleichen wir den Preis des Hisense-TVs, wird klar: Amazon bietet Euch aktuell den Bestpreis, wenn auch nicht ganz den Tiefstpreis, der lag mit 259 Euro schon mal etwas darunter. Das nächstbeste Angebot stammt von MediaMarkt und ist von Haus aus rund 10 Euro teurer – 29,90 Euro an Versandkosten kommen sogar noch obendrauf. Die Lieferung ist bei Amazon gratis. Wie lange das Angebot noch gilt, ist unklar. Wie immer bei Amazon empfiehlt es sich jedoch, nicht allzu lange mit dem Kauf zu warten, da Angebote erfahrungsgemäß schnell wieder vorbei sein können.

