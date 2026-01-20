Ihr möchtet endlich nicht mehr als einzelne Pixel im Meeting auftauchen oder überlegt Euch eine Streaming-Karriere zu starten? Dann hat Amazon das perfekte Angebot auf Lager. Der Versandriese verkauft jetzt eine 2K-Webcam von Ugreen zum Sparpreis.

Vor allem im Home-Office sind digitale Meetings längst keine Seltenheit mehr. Möchtet Ihr Eure Kollegen während der Workation in Portugal besonders neidisch machen, ist eine gute Webcam unerlässlich. Auch, um Pixelsalat beim Meeting zu vermeiden, ist ein solches Gadget empfehlenswert. Mit der Ugreen 2K Webcam schnappt Ihr Euch ein gutes Allround-Modell, das sogar über ein eigenes Ringlicht verfügt. Jetzt fällt der Preis auf rund 30 Euro – zumindest dann, wenn Ihr einen wichtigen Klick auf der Produktseite setzt.

Ugreen 2K Webcam 30,91 € Die Ugreen 2K Webcam bietet ein scharfes 2K‑Bild mit Auto‑Fokus und Lichtkorrektur sowie Dual‑Mikrofone mit Geräuschunterdrückung für klare Calls. Zusätzlich sorgen 80°‑Sichtfeld, Privacy‑Shutter und Plug‑and‑Play für einfache und sichere Nutzung am PC oder Mac. Zum Angebot

Ugreen-Webcam im Angebot: Lohnt sich der Deal?

Allem voran steht eine Auflösung von 2K@30 FPS im Raum. Damit sticht die externe Webcam die meisten Laptop-Kameras deutlich aus. Das weiße Ringlicht um die Linse sorgt zudem dafür, dass Ihr Euch den Verhältnissen in Eurem Büro anpassen und aus vier verschiedenen Einstellungen wählen könnt. Zum Anschluss genügt darüber hinaus ein freier USB-Slot. Dank Fixfokus seid Ihr immer im Bild zu sehen und ein 80° Sichtfeld ermöglicht weite Aufnahmen. Zwei integrierte Mikrofone sorgen zudem dafür, dass Ihr zwar kein zusätzliches Headset benötigt, dieses jedoch nutzen solltet, da Webcams hier in der Regel nicht überzeugen können. Die Kamera lässt sich zudem omnidirektional drehen, bietet einen Sichtschutz und ist mit Windows, Linux und MacOS kompatibel.

Denkt vor dem Kauf unbedingt daran, den Coupon auf der Produktseite zu aktivieren. Bildquelle: Amazon / nextpit

Regulär stehen hier 45,99 Euro auf der Rechnung. Amazon reduziert diesen Preis jetzt allerdings um 28 Prozent, wodurch Ihr noch 33,24 Euro zahlen müsstet. Aktiviert Ihr nun allerdings den Coupon auf der Produktseite, werden zusätzliche 7 Prozent abgezogen und Ihr kommt auf einen Angebotspreis von 30,91 Euro für die Ugreen 2K Webcam. Vor allem angehende Streamer oder Personen, die Wert auf ein gutes Auftreten legen, bekommen hier eine gute Webcam zum günstigen Preis geboten. Da der Deal bereits am 25. Januar endet, solltet Ihr Euch jedoch etwas beeilen.

Ugreen 2K Webcam 30,91 € Die Ugreen 2K Webcam bietet ein scharfes 2K‑Bild mit Auto‑Fokus und Lichtkorrektur sowie Dual‑Mikrofone mit Geräuschunterdrückung für klare Calls. Zusätzlich sorgen 80°‑Sichtfeld, Privacy‑Shutter und Plug‑and‑Play für einfache und sichere Nutzung am PC oder Mac. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Webcam interessant für Euch oder genügt Euch das integrierte Modell in Eurem Laptop? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!