Ihr möchtet zum neuen Steven Spielberg werden oder statt einer Diashow das wohl schönste Urlaubsvideo der Welt aufnehmen? Dann hat MediaMarkt den perfekten Deal auf Lager. Aktuell bekommt Ihr mit der DJI Mini 4 Pro eine der wohl besten Kameradrohnen zum extrem guten Kurs geboten.

Egal, ob unglaubliche Aufnahmen von Pinguinkollonien in der Antarktis oder atemberaubenden Bildern direkt von der Spitze des Mount Everest – mit einer Drohne macht Ihr jedem Regisseur Konkurrenz. Mit einer Kameradrohne wirken Bildaufnahmen immer spektakulär. Mit der DJI Mini 4 Pro schnappt Ihr Euch bei MediaMarkt jetzt ein echtes Premium-Modell, das nicht einmal 300 Gramm auf die Waage bringt und sogar ohne Drohnen-Führerschein gesteuert werden darf. Dank einer aktuellen Aktion haut der Elektrofachmarkt das Gerät jetzt wieder mit sattem Rabatt und toller Ausstattung aus dem Lager.

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo: So werdet Ihr zum Top-Regisseur

Bei einem solchen Gerät ist nicht nur das Gewicht relevant, sondern auch die Leistung der Kamera. Videos werden in 4K mit bis zu 60 fps sowie in FHD mit maximal 200 fps aufgenommen und mit den Codecs H.264 (nicht bei 4K) bzw. H.265 komprimiert. Der maximale interne Speicher beträgt 2 GB, kann aber durch eine microSD-Karte erweitert werden. Die Kamera, mit einer Brennweite von 24 Millimetern, löst Fotos zudem mit 8.064 x 6.048 Pixel auf und bietet einen dreifachen digitalen Zoom.

Vor allem die ausgezeichnete omnidirektionale Hinderniserkennung, durch die dualen Sichtsensoren und den 3D-Infrarotsensor, machen den Flug deutlich angenehmer. Die maximale Flugzeit beträgt laut DJI 34 Minuten und die RF-Reichweite (Radio Frequency) liegt bei 10 Kilometern. Dies führt uns auch direkt zur Fernbedienung der Mini 4 Pro. Über ein 5,5-Zoll-Display seht Ihr auf der DJI RC 2 genau das, was auch Euer Gerät erspäht. Die Steuerung hingegen ist recht intuitiv durch Sticks geregelt.

Da Ihr Euch hier die „Fly More Combo“ schnappt, winkt natürlich noch einiges an Zubehör. Den gesamten Lieferumfang haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet:

1x DJI Mini 4 Pro

1x DJI RC 2 Fernsteuerung

3x DJI Mini 4 Pro Intelligent Flight Battery

3x DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro Propeller (Paar) (Schrauben enthalten)

1x Schraubendreher

1x DJI Mini 4 Pro Gimbal-Schutz

1x DJI Mini 4 Pro-Propellerhalter

1x Dokumente (Kurzanleitung und Sicherheitsrichtlinien)

1x USB-C auf USB-C PD-Kabel,

1x USB-C-Kabel

1x DJI Mini Umhängetasche

1x Zweiwege-Ladestation der DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Serie

Premium-Drohne im Preissturz?

Möchtet Ihr direkt zuschlagen, solltet Ihr natürlich noch wissen, was Euch der ganze Spaß kosten soll. Die unverbindliche Preisempfehlung für das DJI-Paket liegt bei 959 Euro. Allerdings zieht MediaMarkt während der laufenden Rabattaktion mehr als 200 Euro davon ab, wodurch noch 749 Euro auf der Rechnung stehen bleiben. Falls Ihr also nur mal in die Drohnenwelt „reinschnuppern“ möchtet, ist das definitiv zu viel. Hier bietet MediaMarkt mit der DJI Neo Fly More 259 Euro ein deutlich günstigeres Modell an.

Falls Ihr allerdings bereits Erfahrung habt und Euch auf das nächste Drohnen-Level heben möchtet, ist dieses Angebot richtig spannend. Der Deal gilt zudem für alle Kunden, nicht nur für eingeloggte Mitglieder des MediaMarkt-Treueprogramms.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die DJI Mini 4 Pro interessant für Euch oder greift Ihr doch lieber zur einsteigerfreundlicheren Neo? Lasst es uns wissen!