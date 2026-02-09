Vorwerk ist wohl eine der bekanntesten Marken in Deutschland, wenn es um Haushaltstechnik geht. Die Kobold-Geräte versprechen Qualität, Leistung – und oft auch einen stolzen Preis. Während der Love Week, die bis zum 16. Februar läuft, profitiert Ihr aber von einigen Vergünstigungen.

Die Love Week von Vorwerk steht ganz im Zeichen des Valentinstags. Wenn Ihr Euch selbst oder einer lieben Person eine Aufmerksamkeit in Form von Staubsaugern und Co. machen wollt, kommt die Aktion wie gerufen. Neben dem beliebten VK7 erwarten Euch noch einige weitere Angebote – bis zu 38 Prozent Rabatt sind drin. Wir schauen genauer hin.

VM7, VG100+ und VK7 im Doppelpack: Diese Angebote warten auf Euch

Ein ziemlich starkes Angebot wirft Vorwerk mit dem VK7 im Doppelpack in den Ring. Für insgesamt 2.199 Euro bekommt Ihr zwei der Akkustaubsauger, inklusive Elektrobürste und einem Saugwischer-Aufsatz. Damit ist das Bundle prima für zwei Familien geeignet. Würdet Ihr diese Geräte alle einzeln kaufen, müsstet Ihr mit Kosten in Höhe von 2.672,80 Euro rechnen. Während der Love Week spart Ihr Euch also rund 473,80 Euro.

Den VK7 haben wir übrigens bereits einem Langzeittest unterzogen und waren ziemlich überzeugt. Er punktet mit einer starken Saugkraft, bei gleichzeitig intuitiver Bedienung. Dabei ist uns vor allem die Kombination mit dem Saugwischer-Aufsatz positiv in Erinnerung geblieben. Wer noch mehr über den Akkusauger-Allrounder nachlesen will, kann das hier tun.

→ Zum VK7 im Doppelpack geht’s hier entlang!

Wer nur auf der Suche nach einem Handstaubsauger ist, darf sich über 10 Prozent Rabatt auf den VM7 freuen. Statt 199 Euro stehen damit nur noch 179 Euro auf der Rechnung. Der Akku-Handstaubsauger eignet sich prima für kleinere Reinigungen zu Hause und auch unterwegs. Sein Akku hält für bis zu 20 Minuten und aufladen könnt Ihr ihn innerhalb von 120 Minuten per USB-C-Kabel.

Ein weiteres spannendes Angebot, das wir Euch nicht vorenthalten wollen, ist der VG100+ Flächenreiniger. Er rutscht um 15 Prozent im Preis, sodass für Euch statt 269 Euro noch 229,90 Euro auf der Rechnung stehen. Mit dem Flächenreiniger bekommt Ihr Fliesen, Spiegel, Fenster und Küchenfronten im Nu wieder sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen bekommt der Reiniger problemlos entfernt. Vorwerk packt Euch neben dem eigentlichen Gerät auch noch Tücher zum Wechseln sowie ein Glasreinigungs-Konzentrat ins Paket.

Darf’s noch etwas mehr sein?

Neben diesen Angeboten, sind bei Vorwerk noch weitere Geräte im Sale. Diese beiden hier lohnen sich ebenso:

Während der Love Week rutschen übrigens nicht nur die Kobold-Produkte, sondern auch die Thermomix-Geräte im Preis. Wer möchte, kann sich jetzt beispielsweise den TM7 in Kombination mit einem Kochthermometer sowie dem Pizzastein „Peter“ für 1.579 Euro schnappen.