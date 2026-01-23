MediaMarkt bietet aktuell einige Geräte von Traditionshersteller Siemens mit satten Rabatten an. Bis zu 57 Prozent günstiger werden hier Waschmaschinen und Wärmepumpentrockner. Doch ein Haushaltsgroßgerät stiehlt allen Angeboten die Show.

Seit seiner Gründung 1847 in Berlin besteht Siemens bereits in Deutschland. Mittlerweile handelt es sich allerdings um einen weltweiten Technologiekonzern mit Hauptsitz in München. Der Hersteller steht für einen hohen Qualitätsstandard zu moderaten Preisen, die dank einer aktuellen MediaMarkt-Aktion ordentlich sinken. Während die Waschmaschinen und Wärmepumpentrockner mit bis zu 57 Prozent Rabatt locken, kann ein anderes Gerät eine noch höhere Ersparnis erzielen.

Siemens iQ300: Testsieger bis zu 64 Prozent günstiger

Genauer gesagt handelt es sich um eine Siemens Backofen-Kombi mit dem leicht zu merkenden Modellnamen „PQ613PIAA“. Dieses besteht aus einem iQ300-Backofen und -Kochfeld, wobei letzteres erst vor wenigen Wochen als Testsieger der Kategorie „Induktionskochfeld“ bei der Stiftung Warentest hervorging. Es bietet vier Kochplatten, wobei eine auch mit einer Bräter-Funktion ausgestattet ist. Die Bedienung erfolgt über ein Sensorfeld. Über den „PowerBoost“ könnt Ihr Eure Gerichte zudem noch schneller zubereiten. Doch auch der Backofen muss sich nicht verstecken.

Der Siemens-Backofen bietet sogar eine Air-Fryer-Funktion! Bildquelle: Siemens

Es handelt sich um ein klassisches Einbaumodell in schlichtem Schwarz mit silbernen Akzenten. Auch hier erfolgt die Steuerung per Touch-Gesten. Eine Autoreinigung ist natürlich integriert und dank 10 Automatikprogrammen könnt Ihr bereits vorab auswählen, was gebacken werden soll, um ein möglichst perfektes Ergebnis zu erzielen. Hier spielt auch die 3D-Heißluft eine große Rolle, welche die Hitze gleichmäßig im Ofen verteilen soll. Ein echtes Highlight versteckt sich jedoch in der integrierten Air-Fry-Funktion, die ähnlich wie bei einer Heißluftfritteuse funktioniert. Mit wenig Öl sollt Ihr somit knusprige Pommes oder leckeres Hähnchen frittieren können. Zusätzlich ist das Gerät mit der Energieklasse „A+“ ausgezeichnet, wodurch der Stromverbrauch mit 0,69 kWh im Umluft-Programm durchaus überschaubar bleibt.

Lohnt sich das MediaMarkt-Angebot?

Das Backofenset gibt es jetzt zum Vorzugspreis. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt mit 2.559 Euro recht hoch. Ziehen wir nun jedoch den massiven Rabatt ab, erhalten wir einen Deal-Preis von gerade einmal 899 Euro. Möchtet Ihr nicht ganz so viel auf einmal zahlen, könnt Ihr das Set auch mit einem Zinssatz von 0,00 Prozent finanzieren. Bevor Ihr hier jedoch zuschlagt, solltet Ihr vorab die Backofen-Nische ausmessen. Diese muss mindestens 560 x 55 x 490 groß sein, damit der Ofen passt. Das Kochfeld hingegen misst in der Breite 583 mm. Alles in allem bekommt Ihr hier also das volle Paket Siemens-Power zum guten Preis geboten. Muss das alte Gerät weichen oder seid Ihr gerade dabei, eine neue Küche zu kaufen, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf den Siemens-Deal werfen.

Siemens Backofenset 899,00 € Das Siemens Backofenset vereint Backofen mit 3D-Heißluft und 10 Automatikprogrammen sowie einem Testsieger-Induktionskochfeld mit TouchControl, PowerBoost und Bräterzone. Energieklasse A+ gewährleistet effizientes, schnelles Backen mit Restwärmeanzeige. Kühle Front und Sicherheitsfunktionen bieten Komfort. Zum Angebot

Auch Waschmaschinen und Trockner reduziert

Wie Eingangs erwähnt sind jetzt allerdings auch Waschmaschinen und Wärmepumpentrockner des deutschen Traditionsunternehmens reduziert. Welche das sind, haben wir Euch nachfolgend aufgelistet:

Die Rabatte beziehen sich jeweils auf den UVP. In allen Fällen erhaltet Ihr während der Aktion, die noch bis zum 03. Februar läuft, qualitativ hochwertige Geräte zu einem durchaus spannenden Preis geboten.

Was haltet Ihr von der Aktion? Nutzt Ihr Geräte von Siemens? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!